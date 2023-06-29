Скандальна справа Полтавського ГЗК Жеваго отримала продовження: посадовців комбінату підозрюють у махінаціях

ДБР у взаємодії з СБУ та Офісом генерального прокурора повідомило про підозру керівництву та начальникам відділів ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", який належить біглому олігарху Костянтину Жеваго.

Про це повідомляють Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України.

Підозру отримали шість осіб - керівництво правління комбінату, начальники відділів через які здійснювали фінансові оборудки підприємства, а також керівництво фірми-прокладки через які відбувались махінації.

Як уточнюють в СБУ, на підставі зібраних доказів оголошено підозру директору ГЗК, його довіреній особі, головному бухгалтеру і начальнику відділу збуту компанії, а крым того - екскерівнику і головбуху підконтрольної фірми, а також чинному директору.

Указані особи підозрюються в

заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах

вчиненні правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом. Дана обставина обтяжена тим фактом, що махінації вчинялися організованою групою та в особливо великому розмірі.

Слідство встановило, що посадовці комбінату протиправно заволоділи майже 400 мільйонами гривень від видобутку та подальшої реалізації корисних копалин державного значення без відповідних дозволів.

Зокрема, топменеджмент продавав без відповідних дозволів щебеневу сировину, яка виготовлялась з відходів, видобутих у кар’єрі корисних копалин.

Готівка від продажу виводилася через конвертцентри та розподілялася між учасниками злочинної групи.

Наразі проведено 15 обшуків на території міста Києва, а також Харківської та Полтавської областей, в офісних приміщеннях та за місцями проживання топменеджерів ПрАТ "Полтавський ГЗК", фірмах прокладках та підприємств транзитно-конвертаційного сектору.

Вирішується питання щодо застосування зазначеним особам запобіжного заходу.

Максимальне покарання за указаними слочинами передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадуємо:

Наприкінці квітня 2023 року Верховний суд залишив Жеваго 40% Полтавського ГЗК. Визнати недійсним договір 2002 року про купівлю-продаж 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату компанією Ferrexpo, що контролюється Жеваго, вимагали колишні акціонери ПГЗК.

15 травня антикорупційні органи затримали голову українського Верховного Суду Всеволода Князєва при отриманні хабаря.

Князєв був схоплений на тримільйонному хабарі, та підозрюється в тому, що отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго.

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що співвласник фінансово-промислової групи "Фінанси і кредит" Костянтин Жеваго причетний до справи про хабар для голови Верховного Суду Всеволода Князєва та інших суддів ВС.