WhatsApp с октября не будет поддерживаться на старых версиях Android

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Мессенджер WhatsApp с 24 октября будет поддерживаться только на операционных системах Android версии 5.0 и выше.

Об этом сообщается в справочном центре мессенджера.

Отмечается, что сейчас мессенджер работает на Android старых версий 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4, но с 24 октября эта возможность исчезнет.

"Начиная с 24 октября 2023 года, будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и новее.

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Ваш телефон должен иметь возможность принимать SMS или звонки во время процесса верификации. Мы не поддерживаем создание новых аккаунтов на устройствах с поддержкой только WiFi", - пояснили в WhatsApp.

В мессенджере рассказали, что решение о том, какие устройства поддерживать, а какие - признать устаревшими, принимают ежегодно.

"Устройства и программное обеспечение часто меняются, поэтому мы регулярно просматриваем, какие операционные системы мы поддерживаем, и делаем обновления.

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Чтобы решить, что прекратить поддерживать, мы, как и другие технологические компании, ежегодно анализируем, какие устройства и программное обеспечение являются самыми старыми и которыми пользуется наименьшее количество людей. Эти устройства также могут не иметь последних обновлений безопасности или не иметь необходимых для работы WhatsApp функций", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

WhatsApp запустил функцию каналов по аналогу Telegram. Эта функция уже доступна в 150 странах.

Подписчики смогут искать каналы для отслеживания, которые автоматически отфильтровываются по их стране. Также доступна функция просмотра новых, самых активных и популярных каналов, на основе количества подписчиков.

После этого депутаты российской Госдумы предложили заблокировать приложение WhatsApp на территории РФ.

Позже стало известно, что WhatsApp не планирует запускать сервис каналов (WA Channels) в России в ближайшее время.

Экономическая правда