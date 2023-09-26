WhatsApp не будет запускать каналы в России после угрозы блокировки

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Мессенджер WhatsApp не планирует запускать сервис каналов (WA Channels) в России в ближайшее время.

Об этом пишет The Moscow Times.

"Продукт не будет доступен для пользователей внутри России в ближайшее время", - рассказал изданию представитель Meta. По его словам, в ближайшие недели мессенджер даст возможность любому желающему создать свой канал, но не в России.

Ранее в Роскомнадзоре и Госдуме РФ угрожали блокировкой мессенджера, если он начнет расширять функционал в сторону массового распространения информации.

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В Роскомнадзоре заявляли, что WhatsApp может быть заблокирован на территории России, если в нем появятся так называемые "недружественные каналы с запрещенной информацией". Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информполитике Антон Горелкин также угрожал WhatsApp блокировкой.

Напоминаем:

WhatsApp запустил функцию каналов по аналогу Telegram. Эта функция уже доступна в 150 странах.

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Подписчики смогут искать каналы для отслеживания, которые автоматически отфильтровываются по их стране. Также доступна функция просмотра новых, самых активных и популярных каналов, на основе количества подписчиков.

После этого депутаты российской Госдумы предложили заблокировать приложение WhatsApp на территории РФ.

Экономическая правда