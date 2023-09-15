После появления каналов: в России могут заблокировать WhatsApp

Депутаты российской Госдумы предлагают заблокировать приложение WhatsApp на территории РФ.

Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн в Telegram.

Депутаты верхней и нижней палат российского парламента резко отреагировали на обновление, выпущенное компанией Meta для своего приложения WhatsApp. Речь идет о функции, позволяющей создавать информационные каналы по аналогу Telegram.

"Если What's App действительно запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильно – пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки", – заявил Хинштейн.

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Он добавил, что сомневаться в антироссийском характере этих каналов — не приходится, поскольку "WhatsApp принадлежит экстремистской компании Meta со всеми вытекающими отсюда последствиями".

Напоминаем:

WhatsApp запустил функцию каналов по аналогу Telegram. Эта функция уже доступна в 150 странах.

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Подписчики могут искать каналы для отслеживания, которые автоматически отфильтровываются по их стране. Также доступна функция просмотра новых, активных и популярных каналов, на основе количества подписчиков.