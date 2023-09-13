WhatsApp запустил функцию каналов в более чем 150 странах

WhatsApp запустил функцию каналов по аналогу Telegram. Эта функция уже доступна в 150 странах.

Об этом сообщается в блоге WhatsApp.

"Сегодня мы запускаем каналы WhatsApp в более чем 150 странах, чтобы предоставлять приватный способ получать важные для вас новости. Мы приветствуем тысячи организаций, спортивных команд, художников и лидеров мнений, за которыми теперь могут следить пользователи непосредственно в WhatsApp", – говорится в сообщении.

Каналы – это отдельный раздел от бесед, и пользователи, за которыми вы следите, не отображаются другим подписчикам. Также WhatsApp будет защищать личную информацию как администраторов, так и подписчиков.

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Подписчики могут искать каналы для отслеживания, которые автоматически отфильтровываются по их стране. Также доступна функция просмотра новых, активных и популярных каналов, на основе количества подписчиков.

Пока создавать каналы могут не все пользователи мессенджера, но в ближайшие месяцы компания обещает предоставить такую возможность каждому.

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Мессенджер WhatsApp получит обновление, позволяющее пользователям обмениваться фотографиями в формате HD.