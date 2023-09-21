Правительство РФ ограничило экспорт бензина и дизеля из-за рекордных цен

Российское правительство ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации цен на топливо внутреннего рынка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ в Telegram.

"Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что позволит снизить цены для потребителей", – объяснили в Кабмине РФ.

Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке российское правительство увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. А также ввел ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.

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Напоминаем:

Ранее сообщалось, что российское правительство готово принять кардинальные меры на рынке топлива из-за рекордного роста оптовых цен.

Российские автозаправочные станции уже третий месяц терпят убытки из-за роста биржевых цен на топливо.

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Перед этим в России впервые в истории биржевая стоимость бензина АИ-95 поднялась выше 76 тысяч рублей за тонну.