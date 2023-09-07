Російські АЗС стали збитковими 

Російські автозаправні станції вже третій місяць зазнають збитків через зростання біржових цін на паливо.

Про це пише російське видання "Ведомости" з посиланням на дані дослідницької групи "Петромаркет".

"Торгівля бензином перебуває в від'ємній зоні з середини червня, дизельного пального - з середини серпня", - йдеться в дослідженні.

Так, маржа заправок по бензину Аі-92 і Аі-95 на початок вересня в середньому становила мінус 3 руб./л, по дизелю - мінус 2 руб./л.

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Негативну маржинальність при продажу бензину А-95 підтверджують і в російській Незалежній паливній асоціації.

Хоча там стверджують, що продаж Аі-92 і дизпалива все ще вигідні для власників автозаправок, але їхня маржа не перевищує 63 копійки на літрі.

Через це найбільші російські мережі АЗС, зокрема "Лукойл", "Роснефть" та "Татнефть", урізають акції для покупців та скасовують знижки або не продовжують діючі. Мережі АЗС відмовляються від додаткових знижок і кешбеку через зниження маржинальності.

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Нагадуємо:

Крім цін, у Росії також утворився критичний дефіцит на пальне. Наприклад, у всій Самарській області з нафтобаз і вроздріб не продають дизель, а в Ростовській області, Краснодарському краї та на Ставропіллі лише поодинокі приватні бази "зрідка щось віддають дрібним оптом".

Дефіцит, що утворився, загрожує зупинити збирання врожаю і сівбу озимих.

Тим часом російський ринок бензину продовжує переписувати цінові максимуми на тлі наростаючого дефіциту палива, що охопив південні регіони. Про це в понеділок, 4 вересня, повідомляло Reuters.

4 вересня, на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі вартість бензину "Преміум-95" вперше в історії перевалила за позначку 75 тисяч рублів за тонну.

Встановлюючи рекорди 10 торгових днів поспіль, АІ-95 подорожчав на 21% з початку літа і на 74% з початку року. Зростання цін на "Регуляр-92" становило 21% і 76% відповідно, а котирування досягали 64 814 рублів за тонну. Літнє дизельне пальне в понеділок продавали на біржі по 68 278 рублів за тонну - на 58% дорожче, ніж на початку року.