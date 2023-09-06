У РФ ціни на бензин встановили новий історичний рекорд

У Росії вперше в історії біржова вартість бензину АІ-95 піднялася вище за 76 тисяч рублів за тонну.

Про це пише російська редакція Forbes.

Лише за день цей вид пального на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі подорожчав ще на 1,16% – до 76 492 рублів за тонну.

Бензин марки АІ-92 у середу подорожчав на 0,48% – до 65 472 рублів за тонну.

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Як зауважують російські ЗМІ, в РФ виробляють достатні обсяги бензину, а дизпального – значно більше за обсяги споживання.

Тим не менш, останніми місяцями продаж нафтопродуктів за кордон став вигіднішим, ніж постачання на внутрішній ринок, через що зростає і офіційний, і сірий експорт.

Через це виник дефіцит бензину та дизельного палива на заправках в окупованому Криму і у цілій низці російських регіонів.

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Активне зростання оптових цін на бензин та дизпаливо у РФ почалося із середини травня на тлі планів Мінфіну РФ знизити вдвічі демпфер, який мав стримувати ціни на паливо на внутрішньому ринку у випадку різких коливань цін на нафту.

Нагадуємо:

18 серпня оптові ціни на бензин марки АІ-95 перевищили 70 тис рублів за тонну – уперше в історії європейської частини Росії.