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Рада поддержала перенаправление "военного НДФЛ" в госбюджет

Среда, 20 сентября 2023, 13:37 - Анастасия Жарикова

Верховная Рада на заседании 20 сентября поддержала за основу законопроект №10037, предлагающий перенаправить НДФЛ по зарплатам военных из местных бюджетов в государственный бюджет.

Об этом ЭП сообщила глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа.

За проголосовали 236 народных депутата.

Законопроект предлагает:

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  • перенаправить "военный НДФЛ" из местных бюджетов в общий фонд госбюджета (средства будут использовать на закупку и производство оружия);
  • отнести средства Дорожного фонда в общий фонд госбюджета.

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Напоминаем:

Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается военный налог на доходы физлиц (НДФЛ) направить из местных бюджетов на закупку техники и производство оружия.

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Законопроект позволит привлечь на эти цели 25,8 млрд грн в этом году и 93,7 млрд грн в следующем.

В Министерстве финансов уверяют, что повышение финансирования армии через военный НДФЛ не создает никаких рисков для местных бюджетов.

Накануне Комитет ВРУ по бюджету поддержал законопроект №10037 за основу и в целом.

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