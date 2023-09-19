Комітет Ради схвалив законопроєкт про переспрямування "військового ПДФО" в держбюджет

Комітет Верховної Ради з питань бюджету 19 вересня підтримав законопроєкт №10037, який пропонує переспрямувати ПДФО з зарплат військових з місцевих бюджетів у державний бюджет.

Про це повідомила голова комітету, народна депутат Роксолана Підласа.

"Бюджетний комітет підтримав за основу і в цілому законопроект #10037 щодо переспрямування "військового ПДФО" в державний бюджет, а також зарахування коштів Дорожнього фонду в загальний фонд держбюджету", - написала вона.

За даними джерела ЕП в бюджетному комітеті, голосування по законопроєкту має відбутись до кінця тижня.

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Нагадуємо:

Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується військовий податок на доходи фізосіб (ПДФО) направити з місцевих бюджетів на закупівлю техніки й власне виробництво зброї.

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Законопроєкт дозволить залучити на ці цілі 25,8 млрд грн цього року і 93,7 млрд грн наступного.

У Міністерстві фінансів запевняють, що підвищення фінансування армії через військовий ПДФО не створює жодних ризиків для місцевих бюджетів.