FTX подала в суд на родителей основателя биржи

Родители Сэма Бенкмана-Фрида the new York Times

Юристы, которые наблюдают за обанкротившейся криптовалютной биржей FTX, подали в суд на родителей основателя биржи Сэма Бенкмана-Фрида - Джо Бенкмана и Барбару Фрид - обвиняя их в обогащении за счет денег, которые их сын украл у клиентов.

Об этом пишет The New York Times.

"В течение нескольких месяцев эксперт по корпоративным преобразованиям Джон Джей Рэй III, которого назначили руководить банкротством криптовалютной биржи FTX, атаковал основателя компании Сэма Бенкмана-Фрида, обвиняя его в "старомодном хищении".

В понедельник FTX подала иск в федеральный суд штата Делавэр, обвиняя Джо Бенкмана и Барбару Фрид, профессоров права Стэнфорда, в использовании своего "доступа и влияния в компании FTX для собственного обогащения". Иск имеет целью вернуть миллионы долларов, которые пара получила от своего сына", - пишет газета.

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В иске адвокаты FTX утверждают, что родители основателя биржи получили от сына подарок в размере 10 миллионов долларов, а также дом на Багамских островах, где базируется FTX, стоимостью 16,4 миллиона долларов, который был приобретен биржей.

В иске также говорится, что отец помог скрыть жалобы бывшего адвоката бизнеса своего сына, а мать научила Сэма Бенкмана-Фрида и другого руководителя FTX уклоняться от требований по раскрытию информации о политических пожертвованиях.

Супруги "либо знали, либо проигнорировали сигналы, которые указывали на то, что их сын, Бенкман-Фрид и другие представители FTX организовывали масштабную мошенническую схему", говорится в иске.

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В своем заявлении адвокаты родителей Бенкмана-Фрида заявили, что претензии FTX "абсолютно ложные", и назвали иск "опасной попыткой запугать Джо и Барбару и подорвать процесс с участием присяжных всего за несколько дней до начала судебного разбирательства дела их сына".

В ноябре 2022 года FTX подала заявление о защите от банкротства после того, как изъятие депозитов выявило дыру в счетах биржи на сумму 8 миллиардов долларов.

В следующем месяце федеральные прокуроры Манхэттена обвинили Бенкмана-Фрида в организации схемы использования депозитов клиентов для финансирования миллиардных инвестиций в венчурный капитал, политических пожертвований и покупки роскошной недвижимости. Он не признал себя виновным и должен предстать перед судом 3 октября.

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Напомним:

Сэм Бенкман-Фрид отправился в тюрьму после того, как судья отменил его залог, признав, что обвиняемый основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX по меньшей мере дважды манипулировал свидетелями.

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX подала в суд на своего основателя Сэма Бенкмана-Фрида и трех других бывших руководителей биржи, чтобы вернуть более 1 млрд долл, которые они, вероятно, незаконно присвоили в месяцы, предшествовавшие краху биржи в прошлом году.

Сэм Бенкман-Фрид, основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, был арестован 12 декабря на Багамских островах после предъявления обвинений прокуратурой США.

Основателя FTX Сэма Бенкмана-Фрида, которого арестовали на Багамах по запросу США, американские регуляторы обвинили в осуществлении многолетней схемы обмана инвесторов.

Экономическая правда