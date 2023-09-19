Экспорт временным коридором: первое судно с зерном вышло из порта Черноморск

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Из порта Черноморск вышло судно с агропродукцией и следует временным коридором в Черном море в направлении Босфора.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Судно RESILIENT AFRICA является первым из двух судов, зашедших в порт Черноморск на прошлой неделе по установленному ВМС ВСУ временному коридору для гражданских судов. На его борту – 3 тысячи тонн пшеницы.

Второе судно находится в порту под загрузкой украинской пшеницы для Египта.

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Как добавил министр, суда находятся под флагами Либерии и Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.

Напоминаем:

Первые два балкера подтвердили готовность воспользоваться временным коридором по направлению к порту Черноморск под погрузку почти 20 тыс тонн пшеницы.

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Украина открыла регистрацию для торговых судов и их владельцев для прохождения временными маршрутами из/в порты Одессы.

Первое судно, воспользовавшееся украинским черноморским коридором после выхода РФ по "зерновой инициативе", прибыло в Стамбул в Турции.