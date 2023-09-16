Перші два судна погодились скористатися тимчасовим коридором до порту Чорноморськ – Кубраков

Перші два балкери підтвердили готовність скористалися тимчасовим коридором у напрямку до порту Чорноморськ під завантаження майже 20 тис тонн пшениці.

Про це повідомив у Facebook віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Після використання тимчасового коридору для виходу заблокованих через російську агресію суден з портів Одеси, Чорноморська та Південного балкери RESILIENT AFRICA та AROYAT підтвердили готовність скористатися маршрутом на вхід до порту Чорноморськ під завантаження майже 20 тис тонн пшениці для країн Африки та Азії" – написав Кубраков.

Зазначається, що судна знаходяться під прапором Палау, а їх екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України.

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За останній місяць тимчасовим коридором скористалось 5 суден: контейнеровоз JOSEPH SCHULTE, балкери PRIMUS, ANNA-THERESA, OCEAN COURTESY та PUMA.

Нагадаємо:

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З порту Одеси вранці 15 вересня вийшов балкер PUMA (Кайманові острови), завантажений металом та ріпаком - це ще одне заблоковане через війну судно, яке вийшло з порту та прямує встановленим тимчасовим коридором руху.

Росія в односторонньому порядку вийшла з чорноморської "зернової ініціативи" 17 липня, а після цього неодноразово атакувала портову зернову інфраструктуру.

Україна відкрила реєстрацію для торговельних суден та їхніх власників для проходження тимчасовими маршрутами з/до портів Одеси.

Перше судно, яке скористалося українським чорноморським коридором після виходу РФ з "зернової ініціативи", прибуло до Стамбулу у Туреччині.

Згодом з українських портів у рамках тимчасового коридору вийшли ще 3 судна.

Економічна правда