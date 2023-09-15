НАПК внесло в перечень спонсоров войны мирового производителя бриллиантов из Индии

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Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны одну из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту бриллиантов Shree Ramkrishna Exports (SRK).

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Индийская компания продолжает сотрудничать с агрессором, закупая алмазы у России, несмотря на санкции, введенные против РФ в этой сфере. В 2023 году компания втрое увеличила закупку алмазов в РФ по сравнению с 2021 годом", - объясняют в Нацагентстве.

Индия является крупнейшим в мире центром производства бриллиантов (изготовляет 95% бриллиантов мира) и соответственно одним из основных покупателей алмазов, прежде всего мелкого алмазного сырья из России.

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Приблизительно три четверти алмазов поступают из России, но к ним не добавляют никаких официальных документов, которые могли бы подтвердить их происхождение.

Компания SRK, которая имеет годовой доход более 1,3 млрд долл., после приобретения необработанных алмазов, производит огранку, полировку, классификацию и экспортирует их.

Несмотря на международные санкции, введенные в апреле 2022 года против крупнейшего добытчика алмазов в мире, российской "Алросы", SRK продолжила скупать алмазы в РФ, заключая "тайные соглашения" по покупке драгоценных камней на сотни миллионов долларов.

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На своем сайте компания SRK сообщает, что "необработанные алмазы происходят только из стран, участвующих в Кимберлийском процессе, и не имеют конфликтного происхождения", а сырье проверяют, чтобы обеспечить соблюдение этических соображений.

В 2021 году Shree Ramkrishna Exports закупила у России алмазов более чем на 59 млн долл., а уже в 2022 году — более чем на 198 млн долл. В этом году компания также активно продолжает сотрудничество с агрессором – только за первое полугодие она закупила алмазов на сумму свыше 132 млн дол.

В целом в прошлом году РФ экспортировала алмазов на 3,8 млрд долл., часть из которых пошли на финансирование войны против Украины.

"Таким образом, в то время как другие западные компании обходят российский рынок стороной, Shree Ramkrishna Exports активно скупает российские алмазы на выгодных условиях, тем самым активно спонсирует агрессию против Украины", - резюмировали в НАПК.

Напоминаем:

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны турецкого производителя стекольной и химической продукции Şişecam Group.

Также Нацагентство по предотвращению коррупции внесло американские компании PepsiCo и Mars в список международных спонсоров войны.

Ранее НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны две ведущие мировые табачные компании: Philip Morris International и Japan Tobacco International. Обе компании продолжают вести бизнес в России и платить в бюджет значительные налоги.