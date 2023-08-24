НАЗК внесло до переліку спонсорів війни дві світові тютюнові компанії

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни дві провідні світові тютюнові компанії: Philip Morris International та Japan Tobacco International. Обидві компанії продовжують вести бізнес в Росію та сплачувати в її бюджет значні податки.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Американська Philip Morris International свою продукцію в понад 180 країнах світу. Найвідоміші марки продукції: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS (тютюнові стіки для електронної системи нагрівання тютюну IQOS).

У Росії Philip Morris International представлена двома афілійованими компаніями: фабриками АТ "Филип Моррис Ижора" в Ленінградській області та філією АТ "Филип Моррис Ижора" "Филип Моррис Ижора Кубань" у Краснодарі, а також організацією ТОВ "Филип Моррис Сейлз енд Маркетинг" з філіями приблизно в 100 містах країни.

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Частка ринку торгових марок "Філіп Морріс Інтернешнл" в Росії у 2019 році становила 30,1%.

У НАЗК наголошують, що компанія є одним з найбільших платників податків до російського бюджету, за рахунок якого потім утримується й російська армія.

Наразі сукупний обсяг інвестицій Philip Morris International в рф перевищує 2 млрд. дол. Згідно з даними фінансової звітності російського підрозділу Philip Morris, виручка компанії у перший рік повномасштабного вторгнення рф в Україну зросла на 8% до 140,3 млрд руб., а чистий прибуток до 48,2 млрд руб., що на 45% більше, ніж у 2021 році. Податку на прибуток до бюджету агресора було сплачено на суму понад 136 млн дол.

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"Варто зазначити, що ще на початку повномасштабної війни Philip Morris заявив про намір продати свій російський бізнес, щоби зберегти свою репутацію. Однак усі "спроби" продати російський бізнес начебто не мали успіху, і корпорація досі лишається одним з найбільших платників податків до російського бюджету", - додали в Агентстві.

Japan Tobacco International (JTI) є безсумнівним лідером тютюнового ринку в Росії (частка компанії на ринку становить близько 34,9%) та є однією з найбільших FMCG-компаній у країні за обсягом продажів.

До портфеля компанії на російському ринку входять міжнародні бренди Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie і російські марки "Донской табак", Kiss, Play, "Петр I", "Тройка" та інші.

За останні 20 років інвестиції JTI в економіку РФ перевищили 4,6 млрд дол. Податкові платежі компанії 2020 року забезпечили 1,4% доходу федерального бюджету Росії.

У 2022 році російський ринок генерував близько 2 млрд дол для JT групи, або приблизно 11% її консолідованого доходу за 2022 рік.

Попри те, що представники JTI заявляли, що JT Group призупинила нові інвестиції та маркетингову діяльність у РФ, але компанія все ще продовжує виробляти та поширювати продукцію в Росії.

Нагадуємо:

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) надіслало листи керівникам міжнародних компаній зі списку спонсорів війни із запрошенням відвідати Україну та побачити наслідки російської агресії на власні очі.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло бермудську компанію Bacardi Limited до переліку міжнародних спонсорів війни, оскільки вона продовжує активно працювати в Росії.