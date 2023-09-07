НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни турецького виробника скла

Şişecam

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни турецького виробника скляної та хімічної продукції Şişecam Group.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Компанія продовжує вести бізнес з РФ та залишається найбільшим в росії експортером в своїй галузі", – йдеться в повідомленні.

Şişecam Group посідає друге місце у світі за обсягами виробництва скляного посуду, п’яте місце серед виробників скляної тари і листового скла, а також є світовим лідером у виробництві кальцинованої соди й хімічних речовин на основі хрому.

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Дохід компанії за 2022 рік збільшився до 3,6 млрд дол, чистий прибуток збільшився до 740 млн дол.

Від початку російської агресії у 2014 році, Sisecam Flat Glass здійснює виробництво в напрямку архітектурно-будівельного та автомобільного скла в росії на ОЕЗ "Алабуга" в Республіці Татарстан. Там же виробляються ударні дрони типу Shahed, якими росіяни регулярно атакують Україну.

"У Росії консолідовані обсяги виробництва листового скла, склотари та посуду зі скла компанії Şişecam перевищують 1,5 млн тонн на рік, а загальні обсяги інвестицій перевищують 1,25 млрд дол. Компанія забезпечує робочі місця для 3 414 працівників на своїх заводах в РФ, тим самим створюючи робочі місця та підтримуючи економіку держави-терориста", – констатують в НАЗК.

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Дочірні компанії Şişecam Group, які виробляють листове скло, посуд зі скла та скляної тари, торік сплатили понад 11,2 млн дол податків в російський бюджет.

"Враховуючи, що ведення війни дуже дорого обходиться рф, а заморожені активи та впроваджені санкції продовжують тиснути на економіку агресора, рф дуже розраховує на отримання додаткових коштів для свого бюджету, зокрема завдяки сплаті податків такими компаніями.

Також російські закони вимагають від роботодавців співпрацювати з владою в мобілізаційній кампанії, передаючи особисті дані працівників до військкомату.

Попри те, що іноземна компанія може стверджувати, що влада не зверталася до неї з такими питаннями, чим довше компанія залишається в рф, тим важче буде пояснити, що їй вдалося обійти вимоги цих законів.

Крім цього, жодних спроб засудити війну росії проти України від керівництва Şişecam Group так і не було.

Нагадуємо:

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американські компанії PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни.

Раніше НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни дві провідні світові тютюнові компанії: Philip Morris International та Japan Tobacco International. Обидві компанії продовжують вести бізнес в Росії та сплачувати в її бюджет значні податки.