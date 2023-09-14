Новости 14 сентября: НБУ второй раз подряд снизил ставку, США расширили санкции против РФ

Об учетной ставке. Правление Национального банка 14 сентября приняло решение снизить учетную ставку с 22 до 20%.

О санкциях против РФ. Минфин США 14 сентября расширил санкционный список в отношении российских граждан и компаний, включив в него, в частности, крупные автозаводы России, а также приближенных к Минобороны РФ и Кремлю олигархов.

США ввели санкции против пяти турецких фирм, которые помогают РФ избегать санкций.

О перераспределение военного НДФЛ. Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается военный налог на доходы физлиц (НДФЛ) направить из местных бюджетов на закупку техники и производство оружия.

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Об агроимпорте из Украины. Национальное собрание Болгарии в четверг приняло решение о поддержке отмены запрета на импорт украинской агропродукции после 15 сентября.

О Starlink. Биограф американского миллиардера, основателя Spaca X и Tesla Илона Маска Уолтер Айзексон заявил, что определенное количество оборудования и услуг спутниковой сети Starlink перешло под контроль Пентагона.

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Ренессанс пригорода. Почему квартиры в Ирпене и Буче продаются лучше, чем в Киеве

Через полтора года после деоккупации Киевщины застройщики в пригороде продают больше квартир, чем их конкуренты в столице. В чем секрет? (укр)