Маск передал часть оборудования и услуг Starlink под контроль Пентагона – WP

Биограф американского миллиардера, основателя Spaca X и Tesla Илона Маска Уолтер Айзексон заявил, что определенное количество оборудования и услуг спутниковой сети Starlink перешло под контроль Пентагона.

Об этом сообщает The Washington Post.

По словам Айзексона, Маск хотел отмежеваться от российского вторжения в Украину, опасаясь, что использование технологий SpaceX может привести к ядерной войне.

"Он сказал: "Почему я на этой войне? Я создал Starlink, чтобы люди могли отдохнуть, посмотреть фильмы на Netflix и поиграть в видеоигры. Я не хотел создать что-то, что могло бы повлечь за собой ядерную войну"", — процитировал миллиардера Айзексон.

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Биограф утверждает, что спросил миллиардера или разговаривал тот с советником национальной безопасности Джейком Салливаном или генералом Марком Милли.

"И это он сделал. Он разговаривал с ними и сказал: "Если они приказывают мне что-нибудь сделать, я бы это сделал, если бы получил указание", – сообщил он.

По словам биографа, Маск больше не контролирует геозоны и условия использования Starlink.

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Напомним:

Ранее телеканал CNN, получивший в свое распоряжение отрывок биографии Маска, написанной американским журналистом и писателем Уолтером Айзексоном, сообщил, что в 2022 году Маск якобы тайно приказал отключить связь Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать нападение Украины на российский военно-морской флот в Севастополе.

Впоследствии Маск отреагировал на информацию о том, что он якобы тайно отдал приказ отключить связь Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку Украины на российский военно-морской флот в Севастополе. Миллиардер заявил, что не выключал спутниковую связь Starlink для дронов, а отказался его там включать по запросу Украины.

Позже стало известно, что Маск передал своему биографу частные сообщения от вице-премьера - министра цифровой трансформации Михаила Федорова без запроса на разрешение. Впоследствии Федоров дал согласие на публикацию его переписки с Маском в биографии бизнесмена.