Перераспределение военного НДФЛ позволит привлечь до 120 миллиардов на производство оружия – Шмыгаль

Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается военный налог на доходы физлиц (НДФЛ) направить из местных бюджетов на закупку техники и производство оружия.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украина должна нарастить производство собственных дронов, вооружения и боеприпасов.

Ради этого Кабинет Министров предоставил законопроект, которым предлагается, что военный НДФЛ — налог, который государство платит за военных, пойдет на закупку техники и собственное производство оружия.

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С начала войны доходы местных бюджетов от военного НДФЛ увеличились в восемь раз. За 2023 год прогнозируемая сумма составит более 96 млрд. грн., для сравнения в 2021 году доходы от этого сектора составляли около 12 млрд. грн.

Шмыгаль отмечает, что рост происходит только потому, что государство увеличивает расходы на сектор обороны и зарплаты военных.

"Правительственный законопроект позволит привлечь 25,8 млрд грн в этом году и 93,7 млрд грн в следующем на дополнительные закупки дронов и на увеличение производства собственного вооружения", - отметил глава правительства.

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В то же время, более 200 млрд грн уже накопленных на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений останутся в распоряжении местных властей. Тем общинам, которым объективно не хватать средств, государство будет предоставлять базовую и оставит реверсную дотацию.

Таким образом, ресурс бюджетов на местах в 2024 году будет на 75 млрд грн больше, чем был в 2021 до полномасштабного вторжения.

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Напоминаем:

Проект государственного бюджета на 2024 год не будет сопровождаться проектом закона о внесении налоговых изменений по увеличению доходов.