Ренессанс пригорода. Почему квартиры в Ирпене и Буче продаются лучше, чем в Киеве

Буча, Ірпінь, Вишгород, Бровари та інші містечка навколо Києва стали фактично нульовою лінією оборони столиці і фізичною перепоною на шляху російських військ у березні 2022 року.

Спостерігаючи за звірствами росіян на околицях столиці, автор цих рядків вважав, що вказані населені пункти назавжди втратили свою інвестиційну привабливість, яка сформувалася у 2010-их роках. Та він помилявся.

Симбіоз низьких цін на квартири, наближеності до Києва, хвилі внутрішньопереміщених осіб з Донеччини та Луганщини, а також місцевих депутатів, які роками без жодних докорів сумління віддавали ліс під забудову, суттєво розширив столичну агломерацію і задовольнив попит на житло економ-класу.

Велика війна могла на довгі роки перекроїти будівельний ландшафт Київської агломерації, змістивши попит на житло всередину "фортеці" або на південні напрямки. Але цього не сталося.

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Відштовхнулись від дна

Три з чотирьох збудованих після 2010 року житлових будників в Ірпені, Бучі та Гостомелі були пошкоджені росіянами, підрахували в компанії ЛУН. У 2022 році продажі на первинному ринку нерухомості в Київській області становили лише 5-7% від довоєнного 2021 року.

З такими психологічними та маркетинговими реаліями зіткнулись забудовники передмістя столиці, коли торік вирішили відновити роботи на будівельних майданчиках. До цього кроку їх підштовхнула необхідність виконання зобов'язань перед старими інвесторами та сподівання залучити нових.

"Одиничні продажі почали з’являтися навесні 2022 року. Сприяло цьому відновлення будівельних робіт на майданчиках", – каже директорка з маркетингу Alliance Novobud Ірина Міхальова. Компанія зводить чотири житлові комплекси (ЖК) у Броварах.

За даними ЛУН, зараз на Київщині відкриті продажі у 80% житлових комплексах, що будуються. При цьому відновили будівельні роботи на 68% ЖК.

Комерційний директор "Будівельної групи "Синергія" Сергій Волкошовець спостерігає щомісячне зростання продажів квартир, починаючи з "післяокупаційних місяців". "Синергія" є одним із найбільших забудовників Ірпеня.

"Продажі зростають: в грошах наближаємось до показників грудня 2021 року, а в кількості угод – 70%. Наразі наше падіння становить 40% від довоєнного. Враховуючи обставини, я вважаю, що це "офігєнна" ситуація на ринку", – ділиться Волкошовець.

За його словами, медіанна ціна на квадратні метри в "Синергія" за останній рік зросла на 27% у гривні, в доларах – не змінилась.

За розрахунками ЛУН, мінімальна ціна квадратного метра в Київській області за час великої війни зросла на 36% – з 24,5 тис грн до 33,3 тис грн. Офіційний курс американської валюти відносно гривні зріс на аналогічну величину.

Зростання попиту Міхальова зафіксувала навесні 2023 року. "Влітку рівень продажів втримався й показав пристойні результати – продавалася як житлова нерухомість, так і комерційна нерухомість в готових будинках", – каже вона.

Починаючи з лютого по вересень 2023 року середньомісячна кількість угод з покупцями квартир в Alliance Novobud зросла у 2,5-3 рази.

Волкошовець підтверджує, що покупці цікавляться передусім готовим житлом з документами та недобудовами з високим ступенем готовності. Втім, скорочення пропозиції квартир змушує потенційних покупців звертати увагу на будинки, які отримають сертифікат готовності через пів року і пізніше.

"Пропозиція зменшується, люди все частіше купують житло на етапі будівництва за ціною, за яку пів року тому можна було взяти готове", – заявив комерційний директор "Синергії".

Фактор "єОселя"

Високий попит на готове та майже готове житло підтримується не тільки природним бажанням покупців швидше заселитися в нові квартири, а й умовами державної програми іпотечного кредитування "єОселя".

Згідно з її вимогами, держава прокредитує купівлю квартири у багатоквартирному будинку, вік якого у маленьких містах не перевищує три роки, а в Києві й обласних центрах – десять років. Інша важлива умова – коефіцієнт вартості квадратного метра. В передмісті він набагато менший, ніж у Києві, що суттєво розширює пропозицію житлових комплексів.

За даними ЛУН, в Києві скористатись "єОселею" можна у 9% житлових комплексів, тоді як у Київській області цей показник становить 17%.

"Запуск "єОселі" підчистив готове житло у безпроблемних акредитованих банками забудовників й деяку вторинку віком до трьох років", – розповідає Волкошовець.

Передмістя перетягує попит з Києва на себе. Влітку забудовники почали продавати сотні квартир в передмісті столиці, каже співзасновник ЛУН Андрій Міма, посилаючись на результати анонімних опитувань девелоперів.

Цього року ринок первинної нерухомості Київської області в півтора раза перевищить ринок Києва, прогнозує засновник Школи професійного девелопменту Ігор Райков. Обсяг інвестицій у нові квартири Києва знизиться з 2,5 млрд дол у 2021 році до 200 млн дол у 2023 році. В Київській області падіння буде меншим – з 2 млрд дол до 300 млн дол.

"Внутрішньо переміщені особи обирають для купівлі житло на Київщині через нижчу вартість та доступність по "єОселі", – вважає Райков.

В пошуках стимулів продажів забудовники покращують умови для купівлі житла на виплату. Все поширенішою стає практика видачі розтермінування від девелопера на вже збудоване житло, хоча раніше виплачувати за квартиру можна було тільки до введення будинку в експлуатацію.

"Серед наших покупців досить вагома частка військовослужбовців та працівників силового блоку, переселенців. Цьому сприяють "єОселя" та наші власні спецпрограми для військових та ВПО", – каже Міхальова.

На думку директора з маркетингу ЛУН Дениса Суділковського, "єОселя" крім іпотечної виконала і психологічну функцію. "Держава дала сигнал українцям: купувати квартири під час війни – це нормально. Потенційні покупці, які не підпадають під умови державного кредитування, отримали віру, і вивчають пропозиції від забудовників", – заявив Суділковський.

На горизонті дефіцит

Процес будівництва житлового комплексу зазвичай розтягується на три-п'ять років. У 2022-2023 роках українські забудовники добудовували почате і переважно не починали будувати нові черги будинків. В результаті, найближчим часом є ризик утворення прірви, коли впродовж кількох років забудовникам не буде що вводити в експлуатацію, а покупцям – купувати.

Говорити про відродження умов, які склалися для ринку нерухомості Київщини у 2010-ті роки, зарано, кажуть співрозмовники ЕП. Експерти очікують на дефіцит нового житла.

"Те, що будується за два роки, продається за два місяці. Треба багато будувати – на це потрібен ресурс і прийняття усіх ризиків. Не кожен бізнес на це готовий", – ділиться Волкошовець. Зважаючи на динаміку продажів, він прогнозує дефіцит житла в найближчі місяці. До цього додається значне зростання собівартості будівництва.

З 24 лютого 2022 року в Києві та області з'явилося в продажу 28 нових будинків, підрахували в ЛУН. Основний попит на них формують покупці житла "для себе".

"85% покупців житла в наших броварських проєктах це люди, в яких дійсно гостро стоїть житлове питання, зокрема, й внутрішньо переміщені особи. Решта 15% – інвестиційний попит", – каже Міхальова з Alliance Novobud.

Виходом із ситуації може стати державне будівництво житла. Велика пропозиція відновлювального житлового фонду суттєво вплине на ринок нерухомості і залишить без роботи численні девелоперські компанії.

Втім, наразі така перспектива виглядає нереалістичною. Якщо у 2022 році Офіс президента мав бодай проєкт будівництва і викупу 53-ох тис квартир, який не був реалізований, то цього року влада навіть не комунікує питання вирішення житлової проблеми внутрішньо переміщених осіб.