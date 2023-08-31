ВАКС избрал меру пресечения первому заместителю главы Минагро Высоцкому

Тарас Высоцкий фото: Latifundist

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал первому заместителю министра агрополитики Тарасу Высоцкому, подозреваемому в растрате более 62 млн гривен при закупке продуктов, меру пресечения в виде залога в 805 тысяч гривен.

Об этом пишет "Суспільне".

Отмечается, что в начале заседания адвокат Максим Комарницкий приобщил заявления граждан, которые готовы взять на поруки Высоцкого - это народные депутаты от "Слуги народа" Владимир Тимофийчук и Игорь Марчук.

Также адвокаты зачитали переписку Высоцкого с различными торговыми сетями ("АТБ", "Сильпо", "Ашан" и т.д..), а также диалоги с представителями ВГА, которые принимали участие в закупке.

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"Так, в частности Комарницкий процитировал один из диалогов с работником Черкасской ВГА - Романом Карманником: "4 апреля. Карманник пишет: "Здравствуйте, нам звонят и говорят, что этой компании согласовали продажу, у них макароны по 60 грн. Мы берем макароны вдвое дешевле. На что Высоцкий ответил: "Если есть возможность брать дешевле, берите дешевле".

Позже адвокаты приобщили к делу полученные ими цены от различных торговых сетей, где стоимость на макароны в марте прошлого года колебались в среднем от 60 грн до более 100", - пишет "Суспільне".

При этом прокурор Алексей Колотило заявил, что "представитель ВГА писал, что 60 - дорого, они закупают вдвое дешевле".

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Кроме этого, по словам стороны обвинения, далее в диалоге говорится, что якобы администрации заставляют, чтобы они закупали продукцию именно в этих компаниях.

"Главное товароведческая экспертиза показала, что можно было дешевле найти. Экономическая экспертиза показала, какие убытки были", - подчеркнул Колотило.

Также прокурор добавил, что товары закупали от импортеров несмотря на то, что есть отечественные производители.

Сам Высоцкий сказал, что список производителей, у которых можно закупать товары, утверждало правительство, а дальше к нему обращались представители ВГА.

"Мы уже узнавали, есть ли в наличии. Был человек, который два месяца без выходных проверял цены, чтобы не было макарон по 200 грн или по 1000, а потом я уже проверял. А после того уже ВГА проверяли, привезли ли продукцию, хорошая ли она. И отправляли в систему", - добавил первый заместитель министра.

Прокурор просил избрать Высоцкому меру пресечения в виде содержания под стражей или залог 4,9 млн, а среди рисков перечислил, в частности, сокрытие, влияние на свидетелей и уничтожение или искажение доказательств.

"Ко мне следователи пришли рано, мы с женой все отдали. Все открыто было. Мы приходили на каждый допрос. Моя семья все дни в Украине. Поэтому скрываться я не планирую", - заявил во время заседания Высоцкий.

Другие риски адвокаты также назвали безосновательными, поэтому просили возможность взятия на поруки или личное обязательство.

При этом судья частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения и назначил Высоцкому меру пресечения в виде залога в 805 тысяч гривен.

Также в случае внесения залога на Высоцкого возложат следующие обязанности - прибывать на каждый вызов, сообщать об изменении места жительства.

По словам адвоката, с момента объявления постановления дается 5 дней для того, чтобы внести залог.

Если же этого не сделать в указанный срок, то у стороны обвинения появляется право и возможность задерживать фигуранта и доставлять в суд для решения вопроса об избрании более тяжелой меры пресечения.

Напоминаем:

24 августа 2023 года Тарасу Высоцкому сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, а именно - в умышленном, с целью получения неправомерной выгоды, использовании должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявляют, что разоблачили злоупотребления на закупке продуктов для обеспечения потребностей государства в период военного положения на 62,5 миллиона гривен. К схемам якобы причастны экс-заместитель министра экономики и первый заместитель министра аграрной политики.

Министерство аграрной политики отрицает убытки или получение неправомерной выгоды по делу, которое инкриминируется заместителю министра Тарасу Высоцкому.

Экономическая правда