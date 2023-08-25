Минагрополитики указало на проблемы с арифметикой у НАБУ по "макаронному" делу

Министерство аграрной политики отрицает убытки или получение неправомерной выгоды по делу, которое инкриминируется заместителю министра Тарасу Высоцкому.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте Минагрополитики в пятницу, 25 августа.

Суть подозрения сводится к тому, что Тарас Высоцкий осуществил согласование в период марта-апреля 2022 года для областных военных администраций счетов на оплату макаронных изделий. При этом, следствие считает, что стоимость макаронных изделий завышена и в результате такого завышения нанесен ущерб на сумму 63 млн грн.

Обосновывая подозрение, следствие отмечает, что стоимость макаронных изделий по состоянию на март-май 2022 года варьировалась от 33,65 грн до 36,89 грн.

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"Вместе с тем, следствие не учитывает, что Государственная служба статистики Украины за период марта-мая 2022 года предоставляет цены по макаронам из твердых сортов пшеницы за 500 г, а осуществлялась закупка 1 кг", - обращают внимание в Минагрополитики.

Поэтому цена составляла более 72 грн за кг, что исключает убытки.

"Очевидно, что указанная важная арифметическая ошибка должна быть следствием учтена и исправлена", - отмечают в Минагрополитики.

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Также, считают в министерстве, должны быть учтены условия работы Минагрополитики во время военного положения (эвакуация, распыленность работников, отсутствие обычных каналов связи и коммуникаций, сверхурочное количество задач и сверхограниченность времени на их выполнение).

"Нужно вспомнить ситуацию, в которой все мы находились в марте 2022 года и насколько важными были скорость принятия решений, оперативность доставки продуктов питания", - говорится в заявлении.

Кроме того, в заявлении обращается внимание, что нормативные акты и другие документы, в соответствии с которыми действовали в министерстве, не разрабатывались Тарасом Высоцким или в Минагрополитики. А все предприятия на закупку подавались соответствующими ОВА.

Минагрополитики также не является стороной договора на закупку макарон, а соответственно не является распорядителем средств на закупку товаров. Поэтому согласование счетов на оплату, которое инкриминируется, фактически было технической процедурой. При этом, выяснялись реальные цены у крупных производителей, реальные сроки по товарам относительно которых подавались счета, наличие и возможность транспортировки и тому подобное.

"Прямого нарушения ни одной нормы по виду товара, его сорта, его недостатка поставленного, или производителя (иностранный или отечественный) следствием не установлено. Следствием не учитывается - неготовность отдельных продавцов, которые якобы готовы были продавать по более низким ценам, осуществить доставку товаров в установленные 2 дня", - отмечают в министерстве

Напоминаем:

24 августа 2023 года Тарасу Высоцкому было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, а именно - в умышленном, с целью получения неправомерной выгоды, использовании должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявляют, что разоблачили злоупотребления на закупке продуктов для обеспечения потребностей государства в период военного положения на 62,5 миллиона гривен. К схемам якобы причастны экс-заместитель министра экономики и первый заместитель министра аграрной политики.