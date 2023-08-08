"Укроборонпром" поднялся на 24 позиции в рейтинге оборонных компаний мира

Госконцерн "Укроборонпром" (ныне - АО "Украинская оборонная промышленность") поднялся с 89 на 65 место в рейтинге оборонных компаний свой по версии издания Defense News.

Об этом говорится в обновленном рейтинге от Defense News.

В статистических показателях указано, что доход компании, которая работает исключительно в оборонной сфере, в 2022 году составил 1,28 млрд, в 2021 году - 754,75 млн долларов, что показывает 70% роста.

При этом в первой десятке рейтинга - шесть компаний из США, три - из Китая и одна - из Великобритании.

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Напоминаем:

В среду, 28 июня, деятельность госконцерна "Укроборонпром" была прекращена и вместо него создано АО "Украинская оборонная промышленность".

Кабинет Министров назначил нового руководителя АО "Украинская оборонная промышленность" – им стал 31-летний Герман Сметанин.

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Днем ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский уволил Юрия Гусева с должности гендиректора "Укроборонпрома" согласно поданному заявлению.

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Экономическая правда