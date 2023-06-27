Зеленський звільнив Гусєва з посади голови "Укроборонпрому"

Скупий платить тричі. Як західні компанії, які чіпляються за Росію, втрачають ринки, бізнес та репутацію Зміна ставлення до західних фірм, які працюють у Росії, поступово перетворюється на тренд. А от компанії, які пішли першими, можуть виграти від цього чи не найбільше. Про що йдеться?

Улюблений бренд фінансує російський тероризм? ChatGPT пропонує альтернативи Штучний інтелект допоміг ЕП замінити шість найбільших компаній, які працюють в РФ. Як це працює?