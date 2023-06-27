Зеленський звільнив Гусєва з посади голови "Укроборонпрому"
Вівторок, 27 червня 2023, 20:19 -
Президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади гендиректора "Укроборонпрому" згідно з поданою заявою.
Про це йдеться в указі президента №357/2023 від 27 червня.
Як писала напередодні ЕП, Кабмін затвердив на посаді нового керівника державного концерну "Укроборонпром" Германа Сметаніна.
За даними ЕП, у суботу, 24 червня, Кабмін затвердив його на посаді нового керівника УОП. Це рішення набере чинності воно 28-го.
31-річний Сметанін - керівник харківського Заводу імені Малишева.
За словами джерел ЕП, Гусєв провалив ракетну програму.
Читайте детальніше: "Коні на переправі. Чому під час війни змінюють керівництво Укроборонпрому".
Економічна правда