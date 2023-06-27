Всі розділи
Укр / Рус

Зеленський звільнив Гусєва з посади голови "Укроборонпрому"

Вівторок, 27 червня 2023, 20:19 - Економічна правда
 
Юрій Гусєв
фото: Укроборонпром

Президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади гендиректора "Укроборонпрому" згідно з поданою заявою.

Про це йдеться в указі президента №357/2023 від 27 червня.

Як писала напередодні ЕП, Кабмін затвердив на посаді нового керівника державного концерну "Укроборонпром" Германа Сметаніна. 

За даними ЕП, у суботу, 24 червня, Кабмін затвердив його на посаді нового керівника УОП. Це рішення набере чинності воно 28-го.

31-річний Сметанін - керівник харківського Заводу імені Малишева.

За словами джерел ЕП, Гусєв провалив ракетну програму.

Читайте детальніше: "Коні на переправі. Чому під час війни змінюють керівництво Укроборонпрому".

Економічна правда

Укроборонпром
Матеріали за темою
Розтрата пів мільйона гривень: ексдиректор підприємства "Укроборонпрому" отримав підозру 27 червня 2023, 09:51
Кабмін сьогодні ймовірно змінить голову "Укроборонпрому" - джерело 26 червня 2023, 11:16
Коні на переправі. Чому під час війни змінюють керівництво Укроборонпрому 26 червня 2023, 07:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті