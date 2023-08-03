"Тедис Украина" проиграла суд АМКУ по штрафу на 274 миллиона: должна уплатить и 100% пени
Верховный суд отказал ООО "Тедис Украина" в удовлетворении кассационной жалобы по делу об обжаловании решения Антимонопольного комитета (АМКУ), которым компанию оштрафовали на 274 млн грн за неполное выполнение решения Комитета.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Как уточнили в Комитете, постановление Верховного Суда является окончательным и не подлежит дальнейшему обжалованию.
"В связи с тем, что ООО "Тедис Украина" после того, как решение об отказе апелляционной инстанцией в удовлетворении исковых требований вступило в законную силу, не уплатило штраф, наложенный решением Комитета от 17.03.2021 № 151-р, к его размеру начислялась пеня.
Поскольку по состоянию на 3 августа 2023 года ответчик не сообщил Комитету об уплате штрафа, сейчас она составляет 274 млн грн", - заявили в АМКУ.
Таким образом, ООО "Тедис Украина" должно уплатить в госбюджет в целом 548 млн грн штрафа и пени.
В 2016 году АМКУ признал, что ООО "Тедис Украина", занимая в период с 2013 года по сентябрь 2015 года (включительно) монопольное положение на общегосударственном рынке дистрибуции сигарет, злоупотребляло им. За нарушения компанию оштрафовали на общую сумму более 431 млн грн.
Этим же решением Комитет обязал компанию в двухмесячный срок с даты его получения прекратить нарушения и устранить причины их возникновения, а в дальнейшем в течение трех лет ежемесячно отчитываться АМКУ по установленной форме о своих ценах и объемах реализации сигарет.
"Штрафы общество оплатило частями в течение 2017-2020 годов, однако дополнительные обязательства не были выполнены в полном объеме. За это Комитет в рамках нового дела снова оштрафовал ООО "Тедис Украина". На этот раз - на 274,2 млн грн.
Ответчик обжаловал второй штраф в хозяйственный суд, который стал на его сторону, однако АМКУ в дальнейшем обратился с жалобой в апелляционную инстанцию, которая поддержала законность решения Комитета", - говорится в сообщении.
Напомним:
Северный апелляционный хозсуд удовлетворил апелляционную жалобу АМКУ по делу об обжаловании "Тедис Украина" решения Комитета от 17 марта 2021 года - этим решением компанию оштрафовали на 274 млн грн. В компании говорят, что подают кассацию в Верховный Суд.
17 марта 2021 года АМКУ оштрафовал ООО "Тедис Украины" на 274,2 млн грн за то, что компания выполнила не в полном объеме решение Комитета от 2016 года. В компании тогда заявили, что считают такое решение необоснованным и будут оспаривать его в судебном порядке.
В октябре 2019 года Антимонопольный комитет оштрафовал компании-производителей табачных изделий "Филип Моррис", "Джей Ти", "Империал Тобакко", "Бритиш Американ Тобакко", "Прилуки", а также реализатора "Тедис" на общую сумму 6,5 миллиарда гривен за согласованные антиконкурентные действия.
В феврале 2021 года Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу компании "Тедис Украина" и признал недействительным решение АМКУ в части, касающейся компании (штраф в размере 3,4 млрд грн).
Экономическая правда