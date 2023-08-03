"Тедис Украина" проиграла суд АМКУ по штрафу на 274 миллиона: должна уплатить и 100% пени

Верховный суд отказал ООО "Тедис Украина" в удовлетворении кассационной жалобы по делу об обжаловании решения Антимонопольного комитета (АМКУ), которым компанию оштрафовали на 274 млн грн за неполное выполнение решения Комитета.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Как уточнили в Комитете, постановление Верховного Суда является окончательным и не подлежит дальнейшему обжалованию.

"В связи с тем, что ООО "Тедис Украина" после того, как решение об отказе апелляционной инстанцией в удовлетворении исковых требований вступило в законную силу, не уплатило штраф, наложенный решением Комитета от 17.03.2021 № 151-р, к его размеру начислялась пеня.

Реклама:

Поскольку по состоянию на 3 августа 2023 года ответчик не сообщил Комитету об уплате штрафа, сейчас она составляет 274 млн грн", - заявили в АМКУ.

Таким образом, ООО "Тедис Украина" должно уплатить в госбюджет в целом 548 млн грн штрафа и пени.

В 2016 году АМКУ признал, что ООО "Тедис Украина", занимая в период с 2013 года по сентябрь 2015 года (включительно) монопольное положение на общегосударственном рынке дистрибуции сигарет, злоупотребляло им. За нарушения компанию оштрафовали на общую сумму более 431 млн грн.

Реклама:

Этим же решением Комитет обязал компанию в двухмесячный срок с даты его получения прекратить нарушения и устранить причины их возникновения, а в дальнейшем в течение трех лет ежемесячно отчитываться АМКУ по установленной форме о своих ценах и объемах реализации сигарет.

"Штрафы общество оплатило частями в течение 2017-2020 годов, однако дополнительные обязательства не были выполнены в полном объеме. За это Комитет в рамках нового дела снова оштрафовал ООО "Тедис Украина". На этот раз - на 274,2 млн грн.

Ответчик обжаловал второй штраф в хозяйственный суд, который стал на его сторону, однако АМКУ в дальнейшем обратился с жалобой в апелляционную инстанцию, которая поддержала законность решения Комитета", - говорится в сообщении.

Напомним:

Северный апелляционный хозсуд удовлетворил апелляционную жалобу АМКУ по делу об обжаловании "Тедис Украина" решения Комитета от 17 марта 2021 года - этим решением компанию оштрафовали на 274 млн грн. В компании говорят, что подают кассацию в Верховный Суд.

17 марта 2021 года АМКУ оштрафовал ООО "Тедис Украины" на 274,2 млн грн за то, что компания выполнила не в полном объеме решение Комитета от 2016 года. В компании тогда заявили, что считают такое решение необоснованным и будут оспаривать его в судебном порядке.

В октябре 2019 года Антимонопольный комитет оштрафовал компании-производителей табачных изделий "Филип Моррис", "Джей Ти", "Империал Тобакко", "Бритиш Американ Тобакко", "Прилуки", а также реализатора "Тедис" на общую сумму 6,5 миллиарда гривен за согласованные антиконкурентные действия.

В феврале 2021 года Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу компании "Тедис Украина" и признал недействительным решение АМКУ в части, касающейся компании (штраф в размере 3,4 млрд грн).

Экономическая правда