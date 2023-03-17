АМКУ выиграл апелляцию у "Тедис Украина" по штрафу на 274 миллиона: компания идет в Верховный суд

Северный апелляционный хозсуд удовлетворил апелляционную жалобу АМКУ по делу об обжаловании "Тедис Украина" решения Комитета от 17 марта 2021 года - этим решением компанию оштрафовали на 274 млн грн. В компании говорят, что подают кассацию в Верховный Суд.

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.

В АМКУ напомнили, что 16 декабря 2016 года Комитет признал, что ООО "ТЕДИС УКРАИНА", занимая с 2013 года по сентябрь 2015 года (включительно) монопольное положение на общегосударственном рынке дистрибуции сигарет, злоупотребляло им.

За это нарушение компания была оштрафована на общую сумму более 431 млн грн.

"Этим же решением общество было обязано в двухмесячный срок с даты его получения прекратить нарушения законодательства о защите экономической конкуренции и устранить причины их возникновения, а также в течение трех лет ежемесячно отчитываться о ценах и объемах реализации сигарет по установленной форме.

И если штрафы общество уплатило частями в течение 2017-2020 годов, то дополнительные обязательства не были выполнены в полном объеме. За это Комитет в рамках нового дела снова оштрафовал ООО "Тедис Украина", на этот раз - на 274 млн грн.

Это решение было обжаловано компанией в хозяйственном суде. Решением хозяйственного суда города Киева от 19.07.2022 иск "Тедис Украина" удовлетворен, а решение Комитета от 17.03.2021 признано недействительным.

"АМКУ не соглашаясь с таким решением обратился с жалобой в Северный апелляционный хозяйственный суд. По результатам рассмотрения апелляционная инстанция поддержала законность решения Комитета, а ООО "Тедис Украина" отказано в удовлетворении иска", - говорится в позиции Комитета.

В то же время "Тедис Украина" считает решение Апелляционного хозяйственного суда г. Киева относительно штрафа в размере 274 млн грн, наложенного АМКУ, "безосновательным и необоснованным".

Компания заявила, что будет обжаловать это решение в установленный законом способ, "а именно путем подачи кассационной жалобы в Верховный Суд Украины".

Напомним:

17 марта 2021 года АМКУ оштрафовал ООО "Тедис Украины" на 274,2 млн грн за то, что компания выполнила не в полном объеме решение Комитета от 2016 года. В компании считают такое решение необоснованным и будут оспаривать его в судебном порядке.

В октябре 2019 года Антимонопольный комитет оштрафовал компании-производителей табачных изделий "Филип Моррис", "Джей Ти", "Империал Тобакко", "Бритиш Американ Тобакко", "Прилуки", а также реализатора "Тедис" на общую сумму 6,5 миллиарда гривен за согласованные антиконкурентные действия.

В феврале 2021 года Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу компании "Тедис Украина" и признал недействительным решение АМКУ в части, касающейся компании (штраф в размере 3,4 млрд грн).

Экономическая правда