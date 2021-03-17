АМКУ оштрафовал "Тедис Украина" на 274 миллиона, компания обжалует решение

АМКУ оштрафовал ООО "Тедис Украины" на 274,2 млн грн за то, что компания выполнила не в полном объеме решение Комитета от 2016 года. В компании считают такое решение необоснованным и будут оспаривать его в судебном порядке.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

В Комитете напомнили, что 16 декабря 2016 года приняли решение № 551-р, которым признано, что с 2013 года по сентябрь 2015 (включительно) ООО "Тедис Украина" "занимало монопольное положение на общегосударственном рынке дистрибуции сигарет и совершило нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением".

"За указанные нарушения на ООО "Тедис Украина" были наложены штрафы на общую сумму более 431 млн грн. Часть штрафов - почти 300 млн грн - общество уплатило в 2017 году. Остаток был уплачен в 2020 году.

Этим же решением общество обязано в двухмесячный срок с даты его получения прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции и устранить причины их возникновения, а также в течение трех лет ежемесячно отчитываться о ценах и объемах реализации сигарет по установленной форме", - говорится в сообщении .

Отмечается, что в течение 2016-2020 годов решения № 551-р обжаловалось в судебном порядке.

Постановлением Верховного суда в составе коллегии судей Кассационного хозсуда от 19.06.2018 по делу № 910/3047/17 кассационную жалобу компании удовлетворили частично.

"Решение Хозяйственного суда города Киева от 31.05.2017 и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 09.02.2018 по делу изменены, изложив резолютивную часть решения (которая определяла один из способов исполнения решения) в новой редакции. В остальной части иска отказано.

В дальнейшем акционеры ООО "Тедис Украина" обжаловали указанные выше решения суда первой и апелляционной инстанций", - добавили в АМКУ.

"Поскольку ООО "Тедис Украина" не было добровольно исполнено решение № 551-р в полном объеме в установленные сроки, Комитет открыл дело по признакам совершения нарушения, предусмотренного пунктом 4 статьи 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" в виде исполнения решения не в полном объеме, доказал совершение компанией нарушения и наложил штраф в размере 274 227 220 грн", - пояснили в Комитете.

В то же время в "Тедис Украина" заявили, что "любые финансовые претензии со стороны государственного регулятора, а также обвинения компании в невыполнении других обязательств согласно решению №551-р в компании считают абсолютно безосновательными".

В компании добавили, что будут обжаловать такое решение в судебном порядке.

Напомним:

В октябре 2019 года Антимонопольный комитет оштрафовал компании-производителей табачных изделий "Филип Моррис", "Джей Ти", "Империал Тобакко", "Бритиш Американ Тобакко", "Прилуки", а также реализатора "Тедис" на общую сумму 6,5 миллиарда гривен за согласованные антиконкурентные действия.

В феврале 2021 года Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу компании "Тедис Украина" и признал недействительным решение АМКУ в части, касающейся компании (штраф в размере 3,4 млрд грн).

Экономическая правда