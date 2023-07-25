"Нафтогаз" підозрюють у неправдивій інформації щодо управління арештованими АЗС друга Медведчука

Агентство з розшуку та менеджменту арештованих активів (АРМА) має підозру, що ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг", якому Кабінет міністрів торік передав в управління арештовану мережу АЗС Glusco, не подає або не оформлює належним чином інформацію про діяльність указаної мережі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті АРМА.

"Згідно з наявними в Агентства документами, управитель не подає або не оформлює інформацію стосовно майже половини отриманих від АРМА автозаправних комплексів, внаслідок чого бюджет щомісяця недоотримує значну суму коштів", - наголошують в АРМА.

У цьому зв'язку, АРМА почало перевірку ефективності управління мережею АЗС Glusco.

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"АРМА розпочинає перевірки по найбільш резонансним та важливим для держави кейсам. Наша мета дуже чітка – управління активами на мільярди гривень має бути ефективним та приносити бюджету воюючої країни належні доходи", - заявила голова АРМА Олена Дума.

Так, Агентство отримало інформацію про неналежне виконання управителем Glusco умов договору управління, зокрема про подачу недостовірних даних стосовно витрат і доходів від управлінської діяльності.

"Управитель вже понад рік користується активами Glusco, а це фактично 89 автозаправних комплексів, 8 земельних ділянок, 2 нафтобази та корпоративні права 35 компаній. При цьому за весь час до Державного бюджету перераховано лише 1 мільйон 151 тисячу гривень, що викликає цілком обґрунтовані питання щодо ефективності управління", - зазначила очільниця АРМА.

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Заходи з моніторингу ефективності управління мережею Glusco проводяться Комісією з контролю за ефективністю з управління активами АРМА. Перевірка триватиме до 31 липня цього року.

"Про результати перевірки та ухвалені на її підставі рішення буде повідомлено додатково", - зазначили в АРМА.

В Агентстві також наголосили, що згідно з умовами договору управління, АРМА має право достроково в односторонньому порядку відмовитись від договору у разі неналежного виконання управителем визначених умов.

Нагадуємо:

Мережа Glusco сформована на базі роздрібного бізнесу компанії "Роснефть", який в 2016 році викупив міжнародний трейдер Proton Energy Group S.A. через споріднену Glusco Energy S.A. Крім АЗС, мережа налічує шість нафтобаз.

Відтоді і до кінця 2021 року мережею володів ізраїльський бізнесмен Нісан Моїсеєв, якого пов'язують з Віктором Медведчуком. Це підтверджував і сам Моїсеєв – казав, що їх пов'язують "дружні відносини, а не ділові".

Наприкінці лютого минулого року РНБО запровадила санкції проти нардепа проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука.

За два тижні, у березні 2021 року, компанія Proton Energy Group S.A., до якої входить пов’язана з Медведчуком мережа АЗС Glusco, зупинила поставки нафтопродукції на український ринок.

Одночасно з цим у компанії Glusco та на її АЗС пройшли обшуки – Служба безпеки заявила про викриття масштабної оборудки з "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів. Як наслідок, суд наклав арешт на корпоративні права 28 компаній, у власності яких, зокрема, перебувають АЗС Glusco

У грудні стало відомо, що компанія SNEL Energy Limited, яка належить грецькому підприємцю Дімітріосу Аніфантакісу, придбала 100% акцій Glusco Energy SA.

Аніфантакіс протягом своєї кар’єри, зокрема, був керуючим директором Litasco SA (2018-2020) та головою ради директорів Eiger Shipping S.A (2017-2020) - вони входять до російської мережі "Лукойл".

У травні 2022 року управителем мережі АЗС Glusco, відповідно до статті 21-1 Закону про АРМА, урядом визначено ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг".