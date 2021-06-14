У справі АЗС Glusco арештовані корпоративні права 28 компаній – ДФС

Суд наклав арешт на корпоративні права 28 компаній, у власності яких, зокрема, перебувають АЗС Glusco на суму понад 700 млн грн – вони ухилялися від податків і хотіли передати права інших особам для уникнення відповідальності.

Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

Так, під час обшуків на АЗС у березні, фіскали зі Службою безпеки України викрили масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів через мережу пов’язаних з Віктором Медведчуком АЗС Glusco.

Службові особи кількох компаній ввозили на митну територію України, зокрема з території РФ, нафтопродукти морськими суднами та приховували реальні обсяги імпорту. Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн.

"В ході досудового розслідування встановлено, що під час оформлення імпортованого палива, у митних деклараціях відображалися занижені вагові та якісні показники палива (Євро 4).

В подальшому паливо на підконтрольних нафтобазах змішувалося з паливом для реактивних двигунів з метою досягнення показника палива (Евро 5) та подальшої безперешкодної реалізації", – заявили у ДФС.

"Під час досудового розслідування встановлено взаємозв'язок 28 СГД в частині спільних засновників (бенефіціарних) власників, що вказує на підконтрольність одним і тим же особам", – додали у службі.

Згодом з'ясувалося, що бенефіціарні власники та службові особи цих 28 підприємств хотіли передати корпоративні права іншим особам, аби уникнути відповідальності та унеможливити стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження.

Відтак, на підставі ухвали суду накладено арешт на корпоративні права 28 компаній, у власності яких перебувають також і вищезгадані АЗС на загальну суму понад 700 млн гривень.

Слідчі дії в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного ввезення та транспортування нафтопродуктів з метою збуту, легалізації незаконно отриманих коштів від їх реалізації, зловживання службовим становищем та умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах тривають.

Нагадуємо:

З квітня компанія Proton Energy Group S.A., до якої входить пов’язана з Віктором Медведчуком мережа Glusco, зупинить поставки продукції на український ринок – один з найбільших партнерів компанії, Wexler, вже заявив про зупинку постачання російського дизпалива.

Служба безпеки України заявляє про викриття масштабної оборудки з "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів, проводяться масові обшуки.

З’ясувалося, що йдеться про об‘єкти мережі станцій пального Glusco, яку пов‘язують з кумом президента РФ Віктором Медведчуком.

У компанії Glusco, яку пов'язують з Віктором Медведчуком, прокоментували обшук Служби безпеки України 11 березня – кажуть, що кримінальне провадження з ними не пов’язане.

Економічна правда