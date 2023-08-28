В "Сенс Банке" заявили об увеличении уровня доверия бизнеса после национализации

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После национализации "Сенс банка" уровень остатков на счетах юридических лиц в финучреждении вырос более чем на 5 миллиардов гривень до более 25 миллиардов гривень.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Sense Bank активизировал работу финучреждения с корпоративными клиентами и МПБ. Особое внимание мы уделяем государственным учреждениям, ведь компетенция команды и существующие услуги позволяют предложить максимально выгодные обе стороны условия", – отметил член правления банка Андрей Соколов.

К ряду крупнейших предприятий страны, с которыми сотрудничает "Сенс Банк", добавилось ПАО "Укрнафта". Ранее банк работал, в частности, с АО "Укрзализныця", НАЭК "Энергоатом", НАК "Нафтогаз Украины" и т.д.

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"Акционер банка Министерство финансов Украины подтверждает, что Sense Bank занимает одну из ведущих позиций в банковском секторе и является одним из устойчивых и надежных банков Украины", - говорится в сообщении финучреждения.

"Сенс Банк" уполномочен на выплату пенсий, денежной помощи, выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию и заработной плате работникам бюджетных учреждений.

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В течение суток после национализации "Сенс Банка" клиенты открыли депозитных вкладов на общую сумму 330 млн грн - более чем в три раза больше, чем за сутки до этого.

Кабинет Министров в пятницу, 21 июля, принял решение приобрести в полном объеме акции "Сенс Банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну. Таким образом, банк становится государственным под управлением Министерства финансов.

В пятницу, 21 июля, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Сенс Банк".

Накануне правления Национального банка приняло решение вывести с рынка "Сенс Банк" (до декабря 2022 - "Альфа Банк Украина") и обратилось в Кабинет Министров с просьбой национализации финучреждения.