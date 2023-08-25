Новости 25 августа: экс-главу НБУ Шевченко подозревают в создании преступной организации, Heineken продает активы в РФ

О Шевченко. Национальное антикоррупционное бюро объяснило, в связи с чем обновлено подозрение экс-главе Нацбанка Кириллу Шевченко, о чем последний сообщил накануне, отметив, что новая статья не предусматривает возможности залога и предусматривает лишение свободы до 15 лет.

О Высоцком. Министерство аграрной политики отрицает убытки или получение неправомерной выгоды по делу, которое инкриминируется заместителю министра Тарасу Высоцкому.

О Heineken. Нидерландский пивоваренный концерн Heineken объявил о продаже своих активов в России производителю парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции - группе "Арнест"

О Сальдо. После национализации активов экс-нардепа и бывшего городского головы Херсона Владимира Сальдо их передали в управление Фонда государственного имущества

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О Glusco. "Нафтогаз ойл трейдинг" готов передать арестованные заправки сети Glusco в "Укрнафту", но при условии, что получит обратно вложенные в АЗС средства

Эксклюзивы ЭП

Хватит ли газа для прохождения зимы и как выглядит деолигархизация в энергетике. Интервью с главой "Нафтогаза"

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О планах развития компании, отношениях с президентом, "откатах" в НАК, подготовке к отопительному сезону и ценах на газ для населения. В разговоре с CEO "Нафтогаза" Алексеем Чернышовым.