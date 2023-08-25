Активи колаборанта Сальда передали до Фонду держмайна

Після націоналізації активів екснардепа та колишнього міського голови Херсона Володимира Сальда їх передали в управління Фонда державного майна.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

У травні апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу Міністерства юстиції щодо конфіскації активів Сальда. За рішенням суду Кабінет міністрів вирішив передати майно його та його родини в управління Фонду державного майна України.

"Тепер Фонд держмайна має забезпечити проведення державної реєстрації прав власності цих активів, а згодом приватизацію або передачу в оренду цього майна. Кошти від продажу або їх оренди мають поповнити державний бюджет України", – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко.

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Йдеться про такі активи:

55,56% та 40% статутних капіталів двох приватних підприємств, записаних на доньку колаборанта: ТОВ "Бебко-Авто" (мережа СТО) та ТОВ "Конко" (компанія з організації відпочинку);

Три земельні ділянки в Херсоні, будинок на 226 кв.м. у Херсоні, апартаменти та два паркомісця в Ялті, 3 квартири в Ореанді, Одесі та Херсоні, автомобіль Volvo XC90 2020 року;

Готель у Херсоні та триповерхова будівля у Херсоні;

Частки у двох компаніях, записаних на його колишню дружину: 99,86% ПрАТ "Каштан" та 30% ПрАТ "Дельта Сервіс".

Нагадуємо:

Апеляційна палата ВАКС у середу, 17 травня, задовольнила скаргу Міністерства юстиції щодо конфіскації активів колишнього народного депутата та колишнього міського голови Херсона Володимира Сальда.

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Раніше ВАКС задовольнив позов Міністерства юстиції та ухвалив рішення конфіскувати частину активів колаборанта Володимира Сальдо, який очолив окупаційну адміністрацію Херсона.