"Нафтогаз" готовий передати АЗС Glusco "Укрнафті", але хоче повернути вкладені кошти

"Нафтогаз ойл трейдинг" готовий передати арештовані заправки мережі Glusco до "Укрнафти", але за умови, що отримає назад вкладені в АЗС кошти.

Про це заявив очільник Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов в інтерв’ю Економічній правді.

У травні торік уряд передав майно ТОВ "Глуско Україна" та ТОВ "Глуско Ритейл" в управління ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" (НОТ).

"У 2022 році конфісковані АЗС не працювали. Там, умовно кажучи, бродячі собаки ходили. Там, умовно кажучи, бродячі собаки ходили", – каже Чернишов.

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Після цього, заявляє Чернишов, НОТ погасив заборгованість за зарплатами і податками, провів ремонти, зробив ребрендинг, закупив пальне та забезпечив обіговими коштами і запустив мережу 81 АЗК.

Через рік, у серпні цього року, після призначення нової очільниці АРМА, агентство розірвало договір управління арештованою мережею АЗС Glusco з ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг".

В АРМА заявили, що перевірки ефективності управління активами засвідчили факти "систематичного надання недостовірної інформації про доходи від управління активами, що має негативний вплив на обсяг надходжень, які підлягають перерахуванню до держбюджету".

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Згодом агентство запропонувало Кабміну передати ці активи "Укрнафті".

"Керувати АЗС – не наша справа. Ми готові їх передати, але треба повернути кошти, які ми вклали. Давайте це врегулюємо. Сам факт такої атаки є дивним", – заявив Чернишов. "Можливо, нове керівництво АРМА на початку своєї роботи хоче продемонструвати активну позицію".

На питання, чи планує "Нафтогаз" судитися, аби повернути вкладені кошти, очільник Групи прямо не відповів, заявивши, що "це безумовно треба врегулювати".

Читайте більше в інтерв'ю: Чи вистачить газу для проходження зими та як виглядає деолігархізація в енергетиці. Інтерв’ю з головою "Нафтогазу"