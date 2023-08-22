Новости 22 августа: Маск блокировал Starlink для военных из-за "политических симпатий", тарифы на тепло не вырастут

О МВФ. После вмешательства в процесс рассмотрения законопроекта №8401 заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы, депутаты без согласования с МВФ заменили текст проекта, который был структурным маяком, разработанным во исполнение меморандума с Международным валютным фондом.

О Маске. Компания Маска SpaceX, которая в 2022 году взялась предоставлять доступ к интернету по всей Украине, из-за политических симпатий Маска заблокировала связь для Вооруженных Сил, как только украинские военные вошли на временно оккупированную россиянами территорию.

О Казахстане. Кратковременный обвал рубля на прошлой неделе всколыхнул валютный рынок Казахстана, подчеркнув, что риски могут распространиться даже на соседнюю страну, которая считается наименее уязвимой к потокам российского капитала.

О тарифах. Кабинет Министров на заседании во вторник, 22 августа, продлил действие механизма возложения социальной обязанности на рынке природного газа до середины апреля 2024 года

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О горючем. Регионы России начали жаловаться на пустые АЗС, причем, это касается не только бензинов АИ-95 и АИ-92, на которые ранее был зафиксирован исторический рекорд роста цен, но и дизеля.

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