Після історично високих цін у низці російських регіонів бензин взагалі зник

Регіони Росії почали скаржитися на порожні АЗС, причому, це стосується не тільки бензинів АІ-95 і АІ-92, на які раніше було зафіксовано історичний рекорд зростання цін, а й дизеля.

Про це пишуть "Известия" з посиланням на представників паливного бізнесу.

Так, відсутність палива вже відчувають у Краснодарському краї, Астраханській і Волгоградській областях. Учасники паливного ринку також розповіли про зникнення бензину на заправках у Новосибірській, Рязанській і Самарській областях, а також у Калмикії.

"Зараз працюємо на низьких залишках, практично з коліс за всіма видами палива. На окремих АЗС регіону немає АІ-92, АІ-95 і дизеля", - зазначила керуюча партнерка мережі АЗС у Самарській області GP Vympel Катерина Савкіна.

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Крім того, бензин зникає в окупованому Криму.

"Минулого місяця не вистачало АІ-95, тепер на деяких заправках немає АІ-92 і дизеля", - заявив гендиректор ТОВ "Мосрегіонгаз" Герман Колотов, що працює в тимчасово окупованій АР Крим.

Згідно з його версією, проблема виникла через порушення терміну доставки вантажів залізницями. Нібито поїзди з Центральної Росії з нафтопродуктами йдуть на кілька тижнів довше звичайних термінів, через що утворюється дефіцит.

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Про дефіцит заявляють також аграрії, які скаржаться на відсутність дизельного палива.

Відсутність у продажу дизеля на заправках у південних регіонах підтвердив президент асоціації вантажоперевізників "Грузавтотранс" Володимир Матягін. На окремих АЗС клієнтам спеціально кажуть, що колонка з паливом зламана, зазначив він.

Крім затримок перевезень залізницями, якими заспокоюють населення, причинами дефіциту бензину називають також переорієнтацію експорту вугілля на схід і планові ремонти НПЗ. Таку версію озвучив заступник голови наглядової ради асоціації "Надійний партнер" (об'єднує виробників і продавців енергоресурсів) Дмитро Гусєв.

Ще одна версія дефіциту - постачання бензину на експорт. Так вважає аналітик Freedom Finance Global Володимир Чернов.

"Падіння вартості російського рубля робить експорт нафтопродуктів ще вигіднішим, ніж їхні продажі на внутрішній ринок, тому нафтовики намагаються збільшити експортні поставки, що також формує дефіцит на внутрішньому ринку", - зазначив Чернов.

Нагадуємо:

Цього літа оптова ціна на бензин у Росії не просто неодноразово била рекорди, а й минулого тижня досягла історичного рекорду.

Згідно з даними Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі на 21 серпня, АІ-92 коштував близько 62,1 тис. руб. за тонну, АІ-95 - 70,2 тис., дизель - 66,6 тис.