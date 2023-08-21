Новости 21 августа: запуск части водопровода на Днепропетровщине, крупнейший небанковский обменник потерял лицензию

О долгах. В течение последних трех месяцев количество долгов в Едином реестре должников выросло более чем на полмиллиона - это почти столько же, как от начала полномасштабной войны до мая 2023 года.

О воде. В понедельник была запущена первая нитка магистрального водопровода на участке "Ингулец - Кряжево", который начали строить на третий день теракта на Каховской ГЭС - он обеспечит водой четверть населения Кривого Рога

О валюте. Национальный банк аннулировал лицензию ООО "Финод", крупнейшего небанковского обменника. Причина - невыполнение требований Национального банка устранить нарушения.

О крипте. Bitcoin продолжает дешеветь, увеличивая потери, понесенные в течение прошлой недели - худшей с ноября прошлого года.

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Об экспорте. Украина завершает работу с международным страховым рынком над схемой страхования зерновых судов, следующих в черноморские порты - частично средства на покрытие будут брать из "дорожного фонда"

Эксклюзивы ЭП

Замороженные российские активы могут работать на Украину уже сегодня. Как это сделать?

Активы РФ на счетах европейского депозитария продолжают генерировать сотни миллионов долларов доходов. Налоги с этих доходов Украине получить проще, чем сами активы. Как именно?

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