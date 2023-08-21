Різкий сплеск боргів українців протягом останніх трьох місяців: топ причин

Протягом останніх трьох місяців кількість боргів в Єдиному реєстрі боржників зросла більше, ніж на пів мільйона - це майже стільки ж, як від початку повномасштабної війни до травня 2023 року.

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот.

Так, протягом останніх трьох місяців кількість боргів українців в Єдиному реєстрі боржників зросла на 7%. Йдеться про більш ніж півмільйона нових боргів.

Для порівняння, від початку повномасштабної війни до травня 2023 кількість записів в Реєстрі збільшилась загалом на 8%. А за весь 2021 рік приріст складав майже 1,5 млн боргів або 29%.

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У топі 2023 року — стягнення на користь держави, штрафи за порушення ПДР та борги по кредитах.

Найбільший приріст за останні три місяці стався в категорії "Стягнення на користь держави" — +17%. Кількість таких боргів в реєстрі найбільша, їх частка складає 22,5%.

Друга за популярністю причина, через яку українці опиняються у Реєстрі боржників — це порушення ПДР. Наразі 19,7% боргів у Реєстрі стосуються саме цієї категорії.

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Топ-3 замикає стягнення коштів по кредитних заборгованостях — 17,5% від загальної кількості боргів українців. Варто зазначити, що більш ніж рік від початку повномасштабної ця категорія зменшувалась, натомість від початку травня спостерігається збільшення кількості боргів — +107 тисяч записів або ж 7%. Ймовірно, це пов'язано зі скасування мораторію на стягнення заборгованостей, сума яких не перевищує 100 тисяч грн.

Ще одна категорія, в якій від травня спостерігається суттєве зростання — стягнення судового збору. За останні три місяці приріст склав +10%, а за рік їх кількість збільшилася майже вдвічі — зі 193 тисяч у серпні торік до 355 тисяч цьогоріч.