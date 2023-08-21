Нацбанк відкликав ліцензію у найбільшого небанківського обмінника 

Національний банк анулював ліцензію ТОВ "Фінод", що займається обміном валют.

Про це повідомляє сайт НБУ з посиланням на рішення комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг, ухвалене 21 серпня.

"Ліцензії ТОВ "Фінод" анульовано у зв'язку з невиконанням застосованого Національним банком заходу впливу у вигляді зобов'язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли вчиненню порушення", - ідеться в повідомленні регулятора на його сайті.

За даними НБУ, у першому півріччі "Фінод" очолив перелік фінансових компаній за розміром виручки - 2 млрд 115,25 млн грн. Його чистий прибуток становив 61,96 млн грн, витрати на оплату праці - 30,97 млн грн, активи - 1,06 млрд грн, зобов'язання - 0,92 млрд грн, власний капітал - 0,14 млрд грн.

Реклама:

"Фінод" також мав ліцензії на надання послуг факторингу, фінансового кредиту, фінансового лізингу, надання гарантій і поручительств, які також анульовано.

Крім цього, НБУ анулював усі ліцензії ТОВ "ФК "Ріальто", якого він ще 10 липня позбавив ліцензії на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту, за підсумками позапланової інспекційної перевірки з питань захисту прав споживачів фінансових послуг.

"Ліцензії ФК "Ріальто" анульовано у зв'язку з визнанням ділової репутації власника істотної участі та керівника ТОВ "ФК "Ріальто" (ТМ "Monetka"), а також самої небанківської фінансової установи небездоганною", - зазначив Нацбанк.

Реклама:

Нагадуємо:

Раніше на початку червня цього року НБУ оштрафував "Фінод" на 300 тис. грн у зв'язку з порушеннями у відеоспостереженні та контролі, а в середині липня зобов'язав компанію до 2 серпня надати інформацію про бенефіціарів та їхнє фінансове становище.

На сайті компанії уточнюється, що її було створено 2012 року. Статутний капітал становить 15 млн грн.

Компанія має понад 400 обмінників у 16 областях країни.

Згідно з даними сайту, 14,81% частка в компанії належить її директору Максиму Ткаленку, ще 85,19% - Олексію Штевніну.