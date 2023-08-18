Новости 18 августа: подозрение Фридману, снижение капитальных инвестиций

О подозрении Фридману. В Бюро экономической безопасности составили сообщение о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману из-за возможной легализации 100 млн грн.

О капитальных инвестициях. Объем капитальных инвестиций в Украине в 2022 году сократился на 39,2% и составил 409,7 миллиарда гривень.

Об освобождении от пошлины антидроновых ружей и тепловизоров. Президент Владимир Зеленский подписал законопроекты № 9467 и № 9468, которые освобождают от НДС и таможенных платежей ряд товаров оборонного назначения, которые ввозятся в Украину.

Об Абрамовиче. Миллиардер и близкий партнер российского олигарха Романа Абрамовича Евгений Швидлер проиграл в пятницу в Высоком суде Лондона попытку отменить британские санкции, наложенные на него после вторжения России в Украину.

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О зерне. Россия заранее предупредила Турцию о выходе из "зерновой сделки", а сейчас РФ, Турция и Катар работают над новым трехсторонним соглашением, которое должно прийти на смену предыдущему.

Эксклюзив ЭП

Война не оставила им выбора. Как Израиль стал высокотехнологичной военной державой

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Израильское оружие известно на весь мир, но так было не всегда. На какие жертвы пошла страна для развития современного оборонно-промышленного комплекса. (укр)