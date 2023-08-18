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Зеленский подписал законы об освобождении от пошлины антидроновых ружей и тепловизоров

Пятница, 18 августа 2023, 18:45 - Алексей Павлыш

Президент Владимир Зеленский подписал законопроекты № 9467 и № 9468, которые освобождают от НДС и таможенных платежей ряд товаров оборонного назначения, которые ввозятся в Украину.

Об этом говорится в карточках законопроектов №9467 и №9468.

Верховная Рада приняла эти два законопроекта 28 июля.

Они, в частности, предусматривают освобождение от НДС и пошлин такие товары, которые ввозят на таможенную территорию Украины:

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  • тепловизорные бинокли;
  • монокуляры;
  • бинокуляры;
  • приборы ночного видения;
  • дальномеры.

Напоминаем:

В мае Верховная Рада одобрила законопроекты №9275 и №9276, которые предусматривают освобождение на время военного положения от НДС и пошлины ввоза составляющих для производства и ремонта БПЛА.

Экономическая правда

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