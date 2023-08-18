Зеленский подписал законы об освобождении от пошлины антидроновых ружей и тепловизоров

Президент Владимир Зеленский подписал законопроекты № 9467 и № 9468, которые освобождают от НДС и таможенных платежей ряд товаров оборонного назначения, которые ввозятся в Украину.

Об этом говорится в карточках законопроектов №9467 и №9468.

Верховная Рада приняла эти два законопроекта 28 июля.

Они, в частности, предусматривают освобождение от НДС и пошлин такие товары, которые ввозят на таможенную территорию Украины:

Реклама:

тепловизорные бинокли;

монокуляры;

бинокуляры;

приборы ночного видения;

дальномеры.

Напоминаем:

В мае Верховная Рада одобрила законопроекты №9275 и №9276, которые предусматривают освобождение на время военного положения от НДС и пошлины ввоза составляющих для производства и ремонта БПЛА.

Экономическая правда

Реклама: