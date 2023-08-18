Зеленский подписал законы об освобождении от пошлины антидроновых ружей и тепловизоров
Пятница, 18 августа 2023, 18:45 -
Президент Владимир Зеленский подписал законопроекты № 9467 и № 9468, которые освобождают от НДС и таможенных платежей ряд товаров оборонного назначения, которые ввозятся в Украину.
Об этом говорится в карточках законопроектов №9467 и №9468.
Верховная Рада приняла эти два законопроекта 28 июля.
Они, в частности, предусматривают освобождение от НДС и пошлин такие товары, которые ввозят на таможенную территорию Украины:
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- тепловизорные бинокли;
- монокуляры;
- бинокуляры;
- приборы ночного видения;
- дальномеры.
Напоминаем:
В мае Верховная Рада одобрила законопроекты №9275 и №9276, которые предусматривают освобождение на время военного положения от НДС и пошлины ввоза составляющих для производства и ремонта БПЛА.
Экономическая правда
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