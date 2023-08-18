Капитальные инвестиции в Украине в 2022 году упали на 40%

Viacheslav Onyshchenko/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Объем капитальных инвестиций в Украине в 2022 году сократился на 39,2% и составил 409,7 миллиарда гривень.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Ведомство уточнило, что больше всего пострадали деятельность в сферах права и бухгалтерского учета, архитектуры и инжиниринга, технические испытания и исследования, где зафиксировано падение капинвестиций на 83,3% – до 2,2 млрд грн, а также издательское дело, радио- и телевещание – на 64,7%, до 2,2 млрд грн.

В операциях с недвижимым имуществом спад составил 53,4% – до 14,3 млрд грн, в госуправлении и обороне – на 50,6%, до 36,5 млрд грн, в промышленности – 48,1%, до 126,1 млрд грн.

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В складском хозяйстве был зафиксирован рост сразу на 78,9% – до 23,3 млрд грн. Небольшой рост произошел в лесном хозяйстве и лесозаготовке – 3,5%, до 1,5 млрд грн, и научных исследованиях и разработках – на 21,1%, до 3,2 млрд грн.

В региональном разрезе наибольший объем капинвестиций в 2022 году зафиксирован в Днепропетровской области – 40,478 млрд грн, Киевской – 31,169 млрд грн, Львовской – 26,161 млрд грн.

Напоминаем:

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Капитальные инвестиции в Украине в 2021 году выросли на 13%, тогда как в 2020 году был зафиксирован спад на 38,2%.

Экономическая правда