Временный коридор: в Минагро рассказали о главных задачах после выхода первого судна

Главной задачей Украины после выхода из портов Большой Одессы первого после прекращения действия "зерновой инициативы" судна станет обеспечение безопасности судов и экипажей, а также экспорт украинской агропродукции.

Об этом в эфире телемарафона заявил первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий.

"Нам важно в этой ситуации гарантировать вопрос безопасности для судов и их экипажей. Действительно, наши военные проложили маршрут и позволили выход судов, которые были заблокированы ранее и которые не попадают в зерновую инициативу.

В дальнейшем будет проведен четкий анализ, как будет происходить этот процесс и соответственно следующие шаги", - рассказал Высоцкий.

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Он добавил, что в госбюджете Украины на текущий год предусмотрено 20 млрд грн для страхования судов, которые будут готовы экспортировать сельхозпродукцию из черноморских портов Украины.

"Шаг за шагом Украина делает все возможное в рамках своих ресурсов для того, чтобы обеспечить экспорт Черным морем украинской сельхозпродукции", - прокомментировал замминистра выход первого после прекращения действия "зернового коридора" судна.

Напомним:

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Сообщалось, что из портов Большой Одессы вышло и держит курс на Босфор первое торговое судно в рамках временного коридора.

Украина открыла регистрацию для торговых судов и их владельцев для прохождения временными маршрутами из/в порты Одессы.

Украина объявила временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в и из украинских портов.

Последнее судно с украинским продовольствием вышло из порта Одесса 16 июля.

Россия в одностороннем порядке вышла из черноморской "зерновой инициативы" 17 июля, а после этого неоднократно атаковала портовую зерновую инфраструктуру.

Экономическая правда