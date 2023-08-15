Расходы "Нафтогаза" на управление АЗС Glusco превысили доходы в 12 раз – АРМА

Управление арестованной сетью АЗС Glusco с октября 2022 года до июня 2023-го обошлось "дочке" "Нафтогаза" "Нафтогаз Ойл Трейдинг" в 25,7 млн грн. При этом доходы компании от арестованного имущества по состоянию на июнь были в 12 раз меньше - 2,06 млн грн.

Об этом сообщает проект Trap Aggressor со ссылкой на ответ АРМА на запрос Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам наполнения бюджета.

Отмечается, что в мае 2022 года АРМА определила "Нафтогаз Ойл Трейдинг" управляющим сети АЗС Glusco.

Управляющему фактически было передано 88 АЗС и 5 нефтебаз (из которых одна в удовлетворительном состоянии), уточнили в АРМА.

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"Нафтогаз" запустил новый бренд U.GO на базе арестованных АЗС.

В начале августа АРМА сообщило о расторжении договоров с "Нафтогаз Ойл Трейдинг" об управлении арестованной сетью АЗС Glusco, которую связывают с Виктором Медведчуком.

Среди причин расторжения договора в АРМА назвали систематическое предоставление недостоверной информации о доходах, которые управляющий получал от использования автозаправок и нефтебаз.

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"Нафтогаз Ойл Трейдинг", которое является дочерней компанией государственной НАК "Нафтогаз Украины", все обвинения со стороны АРМА отвергает.

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) предложило Кабинету министров передать АЗС бывшей сети Glusco в управление "Укрнафты" по особой процедуре.

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Экономическая правда