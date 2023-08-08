АРМА уже нашло, кому передать в управление сеть АЗС Glusco, которую забрало у "Нафтогаза"

Пока "Нафтогаз Ойл Трейдинг" отказывается возвращать из управления сеть АЗС Glusco, Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) предложило Кабинету министров передать АЗС бывшей сети Glusco в управление "Укрнафты" по особой процедуре.

Об этом говорится в сообщении АРМА.

В случае подписания договора, "Укрнафту" обяжут ежемесячно перечислять в бюджет 5 млн грн от управления заправками, что почти втрое больше, чем предыдущий управляющий ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" перечислил более чем за год (1,5 млн грн).

"Речь идет лишь о минимальной сумме, которая будет расти по мере увеличения объемов продаж топлива. Теперь окончательное слово за правительством", - подчеркнула глава АРМА Елена Дума.

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Руководитель АРМА отметила, что, с учетом негативного опыта предыдущего управляющего, в будущем договоре будет зафиксирован и ряд других существенных условий

В частности, в будущем договоре с "Укрнафтой" также планируют прописать необходимость согласовывать с АРМА изменения в менеджменте компании, чьи корпоративные права перейдут в распоряжение управляющего; а также обязанность конкретизированной отчетной информации по всем счетам.

Напоминаем:

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По версии АРМА, "Нафтогаз Ойл Трейдинг" систематически предоставлял ложную информацию о доходах, которые он получал от использования автозаправок и нефтебаз.

Однако "Нафтогаз Ойл Трейдинг" заявил, что смена управляющего заправок является неправомерной, и что компания считает заключенные договоры управления имуществом Glusco действующими. "Нафтогаз Ойл Трейдинг" готовит обращение в Кабинет Министров о незаконности расторжения АРМА договоров управления активами.