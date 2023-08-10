КРАИЛ аннулировала лицензии "Париматч", "Покерматч.Юа" и "Поинтлото"

Первое правомочное после восстановления кворума заседание Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) завершилось принятием решения о лишении лицензий нескольких юридических лиц, осуществлявших в Украине деятельность по организации и проведению азартных игр.

Об этом сообщается на сайте КРАИЛ.

"На первом правомочном заседании после восстановления кворума, с целью обеспечения реализации государственной санкционной политики, КРАИЛ приняла решение об аннулировании лицензий в сфере деятельности по организации и проведению азартных игр указанным юридическим лицам, к которым применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что руководствуясь решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 марта 2023 года, во исполнение закона "О санкциях", аннулированы следующие лицензии:

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ООО "Париматч" - лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет и на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности;

ООО "Покерматч.Юа" - лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в покер в сети Интернет;

ООО "Поинтлото" (ранее "Мелбет") - лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет.

Также КРАИЛ сообщила, что аннулировала ряд других лицензий "в связи с наличием опосредованных отношений контроля резидентами России" и за неуплату за лицензии, не указав в релизе их названий.

Согласно данным на сайте КРАИЛ, были аннулированы лицензии на деятельность в сфере азартных игр ООО "Империя азарта", ООО "Небула Геймс", ООО "Игорный клуб "Лорд", ООО "Волна 4444", ООО "Казино "Премьер Палац", ООО "Харьков Палас Клуб", ООО "Фан Гейм", ООО "Соло Геймс", ООО "Шторм Юкрейн", ООО "СТ Гейминг Юкрейн", АО "Айбокс Банк", ООО "Геймдев", ООО "Биллионаре Казино Компани", ООО "Фьорст Вин", а также ООО "Виктория-Софт".

Кроме того, ООО "Ройал", ООО "Примум", ООО "Генезис Гейм" и ООО "Бгг Технолоджиз Украина" лишились лицензии на игровые автоматы, а ООО "Айфар Групп" - на игровые автоматы и игровой стол с кольцом рулетки и игровые столы.

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Напоминаем:

Президент Украины Владимир Зеленский указом от 10 марта этого года ввел в действие принятое в тот же день решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о применении санкций в отношении 120 физических и 287 юридических лиц, среди которых украинские ООО "Париматч", Финансовая компания "Лео", "Покерматч.ЮА", "Твоя беттинговая компания" и "Плей Фан Инвестмент", "Поинтлото". Среди российских компаний, попавших под санкции, есть также ООО "Мелофон", работающее под брендом "Мелбет".

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей, которая получила в начале июля кворум после назначения правительством членом комиссии Евгения Яхния, снова его потеряла.

Минцифры предлагает Верховной Раде ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и автоматизировать выдачу игорной лицензии - правительство поддержало соответствующий законопроект.