Регулятор азартных игр снова потерял кворум

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), которая получила в начале июля кворум после назначения правительством членом комиссии Евгения Яхния, снова его потеряла.

Об этом сообщил в Telegram глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"В прошлом месяце после принятия соответствующих изменений в закон об игорном бизнесе, КМ наконец восстановил кворум в Игорной комиссии, назначив еще одного члена.

Однако, мальчик оказался болезненным и три дня назад, аккурат в день принятия важных решений об аннулировании лицензий нарушителям и россиянам и выдаче новых лицензий, был сногсшибательно вывезен на скорой в неизвестном направлении, где остается и по сей день", - написал нардеп.

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"О необходимой помощи в приведении в сознание члена КРАИЛ ни врачи, ни заинтересованные в затягивании принятия решения субъекты не сообщают, хотя неустанное желание общества оказать парню первую помощь растет с каждым часом", - добавил Гетманцев.

Ранее КРАИЛ, полноценная работа которой была заблокирована с февраля 2023 года из-за отсутствия кворума, с 7 июля снова получила кворум после того, как Кабинет министров назначил Евгения Яхния новым членом регулятора.

Напомним:

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Минцифры предлагает Верховной Раде ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и автоматизировать выдачу игорной лицензии - правительство поддержало соответствующий законопроект, и он отправляется на рассмотрение в парламент.

Экономическая правда