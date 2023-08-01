Судно Ізраїлю проігнорувало "блокаду" РФ Чорного моря, слідом ідуть судна Греції та Туреччини

Ізраїльське судно Ams1 проігнорувало "блокаду" Росією Чорного моря та увійшло в українське гирло Дунаю, слідом за ізраїльським судном йдуть ще два - з Греції та Туреччини/Грузії.

Про це повідомляє представник OSINT-спільноти Маркус Джонсон.

"Ams1 заходить в український рукав Дунаю. Це був перший корабель, який прорвав чорноморську блокаду Росії після бомбардування Рені 25 липня. Розпочавши свою подорож в Ашдоді, Ізраїль, він відкрито оголосив пунктом призначення - Україну, оскільки прямував через Чорне море прямим курсом. Відважні моряки", - написав Джонсон.

Крім того, повідомив Джонсон, слідом за ізраїльським Ams1 йдуть судна Sahin 2 та Yilmaz Kaptan під прапорами Греції та Туреччини/Грузії відповідно.

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"Протягом ночі 3 цивільні кораблі, здається, успішно кинули виклик російським загрозам навігації в Чорному морі. Ams1, Sahin 2 і Yilmaz Kaptan йшли прямими маршрутами, відкрито визначаючи пункт призначення в Україну через AIS. Їхнє походження: Ізраїль, Греція та Туреччина/Грузія", - зазначив він.

"Перші докази того, що Росія не може зупиняти й обшукувати кораблі в Чорному морі", - так прокоментувало подію болгарське видання Actualno.

"Російські сили явно не хочуть або не можуть примусово зупиняти й обшукувати нейтральні кораблі, що прямують в Україну через Чорне море... На знімках стеження за суднами, опублікованих 30 липня, видно, як три цивільні судна заявили про свій пункт призначення в Україні через автоматичну систему ідентифікації (АІС) та пливуть туди, не бувши зупиненими та обшуканими російським Чорноморським флотом", – йдеться у матеріалі.

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Нагадуємо:

17 липня речник Кремля Дмітрій Пєсков оголосив про зупинку дії "зернової угоди".

19 липня Міністерство оборони РФ оголосило, що усі судна, незалежно від прапора, що прямуватимуть в українські порти з опівночі, 20 липня, Росія розглядатиме як залучені в військовий конфлікт.

28 липня росіяни почали погрожувати кораблям у Чорному морі. Державна прикордонна служба України оприлюднила запис попередження, яке росіяни через відкриті канали зв'язку надсилають суднам, що прямують Чорним морем.