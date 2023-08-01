Літаки НАТО спостерігали за трьома суднами, які проривали морську блокаду Росії - Forbes

За трьома цивільними вантажними суднами, які проривали морську блокаду Росії, спостерігали літаки НАТО.

Про це повідомляє Forbes.

Як наголошує видання, "три вантажні судна не доклали жодних зусиль, щоб приховати свої наміри" при прориві блокади, оскільки авіація НАТО "прикрила" перші судна, які зайшли на Дунай. А поблизу кордонів Румунії чергували винищувачі Альянсу.

"Усі вони (судна, - ред.) ввімкнули свої радіотранспондери, зробивши своє місцеперебування та курс видимими для всіх, хто має доступ до Інтернету та вебсайтів для відстеження суден", - пише Forbes.

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"Згори (судна, - ред.) патрулювали не менше чотирьох військових літаків НАТО: патрульний літак ВМС США P-8, армійський "Челленджер" із радаром сканування поверхні, безпілотник RQ-4 ВПС США та літак раннього попередження E-3 від НАТО. Жоден із літаків зазвичай не має зброї, але винищувачі НАТО, включаючи італійські винищувачі Eurofighter і румунські F-16, були поблизу в Румунії", - йдеться в публікації.

Видання цитує Інститут вивчення війни (ISW), який, ґрунтуючись на цьому інциденті, вже кваліфікував погрози росіян щодо блокади Чорного моря як блеф.

"Повідомлення про три цивільні кораблі, які безперешкодно припливли до України, можуть свідчити про те, що Росія або не бажає, або не в змозі проводити такі обшуки тепер", — зазначили в ISW.

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"Через 22 дні після того, як Москва скасувала угоду з Києвом, яка дозволяла Україні безпечно експортувати десятки мільйонів тонн зерна, а потім погрожувала зупинити морські перевезення в українські порти, світ назвав дії росіян блефом", - резюмує Forbes.

Як вважають спостерігачі, успішна операція з прориву блокування може сигналізувати міжнародним вантажовідправникам про те, що відновлювати операції з українських портів досить безпечно.

"Схоже, що російські сили не бажають або не можуть примусово зупиняти та обшукувати нейтральні судна, які прямують до України через Чорне море, попри нібито висунуті для цього умови", — зазначає ISW.

Видання нагадує, що три цивільних вантажних судна — по одному з Ізраїлю та Греції, а також одне з турецько-грузинською реєстрацією — у неділю пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.

"Ймовірно, судна будуть завантажувати зерно в Ізмаїлі, а потім повертатися в Чорне море і далі до іноземних портів", - пише Forbes.

Це все відбувалося в умовах, коли Чорноморський флот РФ розгорнув корвет "Сергій Котов" у південній частині Чорного моря, в зоні основних шляхів з протоки Босфор до Одеси, стратегічного порту України.

Але ні "Сергій Котов", ні будь-яке інше російське судно так і не втрутилися, коли ці три цивільних судна прямували до Ізмаїла.

Нагадуємо:

17 липня речник Кремля Дмітрій Пєсков оголосив про зупинку дії "зернової угоди".

19 липня Міністерство оборони РФ оголосило, що усі судна, незалежно від прапора, що прямуватимуть в українські порти з опівночі, 20 липня, Росія розглядатиме як залучені в військовий конфлікт.

28 липня росіяни почали погрожувати кораблям у Чорному морі. Державна прикордонна служба України оприлюднила запис попередження, яке росіяни через відкриті канали зв'язку надсилають суднам, що прямують Чорним морем.