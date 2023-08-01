Каховская ГЭС: в Госагентстве восстановления показали строительство водопроводов в пострадавшие города

Продолжается строительство 150-километрового магистрального водопровода в населенные пункты. не имеющих доступа к питьевой воде из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. На трех участках работают более сотни единиц техники и специалистов.

Об этом сообщил глава Государственного агентства восстановления Мустафа Найем в Facebook.

По его словам, строительство водопроводов будет завершено уже этой осенью. Всего строится три участка магистрального водопровода общей протяженностью около 150 км.

"Водозабор будет проводиться с реки Ингулец и Днепра и поможет восстановить централизованное водоснабжение жителям Никополя, Марганца, Кривого Рога, Томаковки, Марьянского и Покрова", - добавил Найем.

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В частности, уже провели следующие работы:

на участке протяженностью 27 км Кривой Рог – г. Ингулец – Кряжево уже заключено 14 км трубопровода.

на участке протяженностью 41 км Марганец – Никополь – Покров, устроено 3,5 км трубопровода. Параллельно продолжаются геодезические и земляные работы.

на участке протяженностью 77 километров – Запорожье – Томаковка – Марганец уже готова траншея протяженностью 67 км, ожидается прибытие труб и будет начат монтаж.

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Напоминаем:

Кабинет Министров упростил условия для обеспечения питьевой водой жителей регионов, пострадавших в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.

В Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях по упрощенным процедурам ОВА смогут строить и ремонтировать артезианские скважины, а также объекты централизованного водоснабжения.

В Украине в начале июля начали подготовительные работы по строительству магистральных водопроводов для областей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС.

Правительство выделило 1,5 млрд гривень для строительства новых магистральных водопроводов, чтобы обеспечить водой города Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской области.

Экономическая правда