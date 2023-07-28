Підрив Каховської ГЕС: уряд спростив умови для забезпечення постраждалих питною водою

Кабінет Міністрів спростив умови для забезпечення питною водою жителів регіонів, які постраждали внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

"Відтепер Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька та Миколаївська ОВА можуть будувати та ремонтувати артезіанські свердловини, а також об’єкти централізованого водопостачання без необхідності проходження безлічі бюрократичних процедур", – йдеться в повідомленн.

Такі зміни необхідні для якнайшвидшого старту будівельних робіт та забезпечення жителів постраждалих областей питною водою.

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Тепер будівельні роботи можуть здійснюватися без:

відведення земельної ділянки та відповідності містобудівній документації;

отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

отримання експертного висновку щодо проєктної документації на будівництво об’єктів;

отримання права на виконання будівельних робіт;

використання Єдиної державної електронної системи сфері будівництва (ЄДЕССБ);

оформлення речових прав на земельні ділянки.

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Нагадуємо:

В Україні на початку липня розпочали підготовчі роботи з будівництва магістральних водогонів для областей, які постраждали унаслідок підриву Каховської ГЕС.

Уряд виділив 1,5 млрд гривень для будівництва нових магістральних водогонів, щоб забезпечити водою міста Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської області.

Економічна правда